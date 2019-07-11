Безоплатна правова допомога в Україні – успішна й дієва

Доброго дня, пане Міністре! Так трапилося в моєму житті, що потребую звернутися до адвоката за консультацією. Я сирота, працюю, але отримую мінімальну зарплату і платити за послуги адвоката не в змозі. Знайомі розповіли мені про те, що можна отримати державну безкоштовну правову допомогу. Розкажіть, будь ласка, що це і чи маю я право на таку допомогу?
Катерина Прибережна
Право на безоплатну правову допомогу – гарантована Конституцією України можливість отримати в повному обсязі безоплатну первинну правову допомогу, а також можливість для певної категорії осіб отримати безоплатну вторинну правову допомогу, у випадках передбачених Законом України «Про безоплатну правову допомогу»
Що таке безоплатна правова допомога?
Це правова допомога, яка гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок коштів Державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел, які не заборонені законом. Безоплатна правова допомога може бути первинною або вторинною.
У чому різниця між первинною та вторинною правовою допомогою?
Безоплатна первинна правова допомога (далі – БППД) полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.
БППД включає такі види правових послуг:
Безоплатна вторинна правова допомога (далі – БВПД) полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя, і включає такі види правових послуг:
Хто має право на безоплатну первинну правову допомогу?
Отримати безоплатну правову допомогу можуть громадяни України та іноземні громадяни, особи без громадянства, біженці чи особи, які потребують додаткового захисту, які перебувають під юрисдикцією України.
Хто може отримати безоплатну вторинну правову допомогу?
Право на БВПД мають такі категорії осіб:
Чи може бути відмовлено у наданні безоплатної вторинної правової допомоги?
Так, існують підстави для відмови в наданні безоплатної вторинної правової допомоги, зокрема:
Як отримати допомогу?
Отримати правову допомогу можна, особисто звернувшись до найближчого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги або бюро правової допомоги. Контакти центрів та бюро ви можете знайти за адресою www.legalaid.gov.ua
Додатково для надання правових консультацій для вас цілодобово функціонує контакт-центр системи безоплатної правової допомоги за номером 0 (800) 213 103. Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів у межах України безкоштовні.
Окремо зазначу, що система надання безоплатної правової допомоги – це один з найуспішніших проектів Уряду Володимира Гройсмана.
Зараз в Україні працює 428 бюро правової допомоги, 23 регіональних та 84 місцевих центрів, загалом 535 точок доступу до правових послуг. Фактично, відділення мережі представлені по всій країні: від великого міста до найменшої ОТГ.
Ми постійно працюємо над розширенням доступу до послуг. Починаючи з листопада минулого року, особи з вадами слуху отримали можливість звернутися до контактного центру системи надання безоплатної правової допомоги та отримати консультації і роз’яснення з правових питань.
Більше того, використання електронного цифрового підпису (ЕЦП) значно спрощує доступ до документів, які підтверджують право людини на безоплатну вторинну правову допомогу.
Система безоплатної правової допомоги розвивається і на сьогодні є однією з найуспішніших систем безоплатної правової допомоги в Європі.