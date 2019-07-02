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Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
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Єдиний реєстр боржників – членство у колі безвідповідальних громадян

Розлучення розпалює ворожнечу між людьми, які зовсім недавно були переповнені почуттям кохання та захоплення один до одного. Обсяги непорозуміння стають все більшими, а пошук спільної мови все складнішим коли у колишнього подружжя залишаються спільні діти.

Хлопцю з Лебединщини довелося відчути байдужість рідного батька, який через образи внаслідок розлучення та дефіцит взаєморозуміння з колишньою дружиною не виплачував аліменти. Відсутність позитивної реакції на рішення суду про обов’язкове грошове забезпечення дитини допомогла чоловіку накопичити борг у розмірі 15 тисяч гривень. Зухвала поведінка неплатника стала приводом  для внесення його даних до списку боржників. Таке членство у колі безвідповідальних громадян стало для батька приниженням і змусило повернути в повному обсязі всю суму несплачених коштів.

Для Міністерства юстиції України батьківська безвідповідальність стала серйозним супротивником у боротьбі за захист прав підростаючого покоління. Здобувати перемогу правникам допомагають новели пакету законів #ЧужихДітейНеБуває, які вже сприяли у захисті прав не одній родині, адже цьогоріч на Сумщині діти отримали 80 мільйонів гривень аліментів.

Право Єдиний реєстр боржників Борг по аліментам Юстиція Сумщини
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