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Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
Сегодня 11:00119

Взаємодія з громадськістю – ключ до #ЧеснаПлатіжка

Успішність будь-якого проекту напряму залежить від якісного охоплення необхідної аудиторії. Взаємодія з громадськістю є своєрідним демократичним та відкритим процесом прийняття рішення, ініціативи. З урахуванням зазначеного, фахівці юстиції Сумщини долучилися до присвяченого урядовій постанові #ЧеснаПлатіжка круглого столу з місцевою громадськістю, зокрема з представниками громадських організацій, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) та безоплатної правової допомоги.

Під час заходу задля підвищення рівня обізнаності громадян щодо правильного нарахування тарифів за послуги з постачання теплової енергії та гарячої води правники розповіли присутнім про граничні тарифи, які були запроваджені урядом в постанові. Юристи наголосили, що такий реальний інструмент захисту прав споживачів створений також з метою інформування населення щодо чіткого покрокового алгоритму дій в разі нарахування нечесної платіжки. До речі, насамперед громадянам необхідно:

  1. Перевірити на сайті органу місцевого самоврядування, який встановлює тариф на опалення, чи виконується рішення Уряду (змінити поточні тарифи на обґрунтовані органи місцевого самоврядування повинні до 1 вересня 2019 року);
  2. Звернутись до постачальника послуги для перерахунку ціни за опалення;
  3. Якщо розрахунок не змінено – звернутись до центрів з надання безоплатної правової допомоги за юридичною консультацією та правовою допомогою.
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