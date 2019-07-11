Взаємодія з громадськістю – ключ до #ЧеснаПлатіжка Успішність будь-якого проекту напряму залежить від якісного охоплення необхідної аудиторії. Взаємодія з громадськістю є своєрідним демократичним та відкритим процесом прийняття рішення, ініціативи. З урахуванням зазначеного, фахівці юстиції Сумщини долучилися до присвяченого урядовій постанові #ЧеснаПлатіжка круглого столу з місцевою громадськістю, зокрема з представниками громадських організацій, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) та безоплатної правової допомоги.

Під час заходу задля підвищення рівня обізнаності громадян щодо правильного нарахування тарифів за послуги з постачання теплової енергії та гарячої води правники розповіли присутнім про граничні тарифи, які були запроваджені урядом в постанові. Юристи наголосили, що такий реальний інструмент захисту прав споживачів створений також з метою інформування населення щодо чіткого покрокового алгоритму дій в разі нарахування нечесної платіжки. До речі, насамперед громадянам необхідно: Перевірити на сайті органу місцевого самоврядування, який встановлює тариф на опалення, чи виконується рішення Уряду (змінити поточні тарифи на обґрунтовані органи місцевого самоврядування повинні до 1 вересня 2019 року); Звернутись до постачальника послуги для перерахунку ціни за опалення; Якщо розрахунок не змінено – звернутись до центрів з надання безоплатної правової допомоги за юридичною консультацією та правовою допомогою.