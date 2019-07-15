Мамам з малятами - нові сервіси від Мін'юсту

«Держава повинна дбати про своє майбутнє – дітей. Мін`юст упродовж останніх років багато зробив для того, щоб родинам було комфортно отримувати послуги від органів юстиції, – говорить Павло ПЕТРЕНКО. – Мами не витрачають час на візити до кабінетів службовців, а прибувають додому з малям і першим державним документом, отриманим безпосередньо в пологовому будинку, також вони користуються можливістю зареєструвати місце проживання дитини. Нові проекти «Муніципальна няня» та «Е-малятко» – реальна допомога українським родинам».

Пілотний проект «Е-малятко» передбачає спрощення отримання послуг, пов’язаних із народженням дитини. Це надзвичайно прогресивна послуга, яка увібрала найкращий європейський та світовий досвід. Власники сучасних мобільних телефонів чи комп’ютерів зможуть уникнути спілкування з чиновниками, адже сервіс можна буде отримати не лише у будь-якому з понад 700 створених Урядом центрів надання адміністративних послуг або пологових будинках, а й в електронному форматі.

«Рівень довіри до інноваційних сервісів Мін`юсту надзвичайно високий, – говорить керівник юстиції Сумщини Ірина СВИСТУН. – Наприклад, сьогодні вже 90% свідоцтв про народження дітей видається у пологових будинках. Отже, батьки оцінили цей сервіс як зручний і комфортний. Переконана: проекти «Муніципальна няня» і «Е-малятко» також слугуватимуть родинам з дітьми».

Проект «Е-малятко», спростить отримання послуг з:

державної реєстрації народження дитини;

реєстрації місця проживання дитини;

внесення відомостей про дитину до реєстру пацієнтів;

реєстрації у державному реєстрі платників податків;

призначенням державної допомоги при народженні дитини;

видачі посвідчення батькам багатодітних сімей;

призначенню допомоги дітям, які виховуються у багатодітних сім’ях.

Cервіс «Е-малятко» повноцінно запрацює з 1 січня 2020 року.