Мамам з малятами - нові сервіси від Мін'юсту

Пілотний проект «Е-малятко» передбачає спрощення отримання послуг, пов’язаних із народженням дитини. Це надзвичайно прогресивна послуга, яка увібрала найкращий європейський та світовий досвід. Власники сучасних мобільних телефонів чи комп’ютерів зможуть уникнути спілкування з чиновниками, адже сервіс можна буде отримати не лише у будь-якому з понад 700 створених Урядом центрів надання адміністративних послуг або пологових будинках, а й в електронному форматі.
«Рівень довіри до інноваційних сервісів Мін`юсту надзвичайно високий, – говорить керівник юстиції Сумщини Ірина СВИСТУН. – Наприклад, сьогодні вже 90% свідоцтв про народження дітей видається у пологових будинках. Отже, батьки оцінили цей сервіс як зручний і комфортний. Переконана: проекти «Муніципальна няня» і «Е-малятко» також слугуватимуть родинам з дітьми».
Проект «Е-малятко», спростить отримання послуг з:
державної реєстрації народження дитини;
реєстрації місця проживання дитини;
внесення відомостей про дитину до реєстру пацієнтів;
реєстрації у державному реєстрі платників податків;
призначенням державної допомоги при народженні дитини;
видачі посвідчення батькам багатодітних сімей;
призначенню допомоги дітям, які виховуються у багатодітних сім’ях.
Cервіс «Е-малятко» повноцінно запрацює з 1 січня 2020 року.