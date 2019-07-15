Блоги

Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
Сегодня 11:36146

Мамам з малятами - нові сервіси від Мін'юсту

Мами з дітками і жінки при надії – з такими співрозмовницями зустрівся Міністр юстиції України Павло ПЕТРЕНКО упродовж візиту на Сумщину. Їм було про що поговорити, адже сьогодні Мін`юст реально змінив ситуацію, прищеплюючи у суспільстві філософію відповідального батьківства. Вона у всьому – в реалізації закону ЧужихДітейНеБуває, який захищає благополуччя дітей, стягуючи з нерадивих батьків аліменти; у сервісах по видачі свідоцтв про народження у пологових будинках, нових для українців інноваційних проектах «Муніципальна няня» і «Е-малятко».

«Держава повинна дбати про своє майбутнє – дітей. Мін`юст упродовж останніх років багато зробив для того, щоб родинам було комфортно отримувати послуги від органів юстиції, – говорить Павло ПЕТРЕНКО. – Мами не витрачають час на візити до кабінетів службовців, а прибувають додому з малям і першим державним документом, отриманим безпосередньо в пологовому будинку, також вони користуються можливістю зареєструвати місце проживання дитини. Нові проекти «Муніципальна няня» та «Е-малятко» – реальна допомога українським родинам». 

Пілотний проект «Е-малятко» передбачає спрощення отримання послуг, пов’язаних із народженням дитини. Це надзвичайно прогресивна послуга, яка увібрала найкращий європейський та світовий досвід. Власники сучасних мобільних телефонів чи комп’ютерів зможуть уникнути спілкування з чиновниками, адже сервіс можна буде отримати не лише у будь-якому з понад 700 створених Урядом центрів надання адміністративних послуг або пологових будинках, а й в електронному форматі. 
«Рівень довіри до інноваційних сервісів Мін`юсту надзвичайно високий, – говорить керівник юстиції Сумщини Ірина СВИСТУН. – Наприклад, сьогодні вже 90% свідоцтв про народження дітей видається у пологових будинках. Отже, батьки оцінили цей сервіс як зручний і комфортний. Переконана: проекти «Муніципальна няня» і «Е-малятко» також слугуватимуть родинам з дітьми». 
Проект «Е-малятко», спростить отримання послуг з: 
державної реєстрації народження дитини; 
реєстрації місця проживання дитини; 
внесення відомостей про дитину до реєстру пацієнтів; 
реєстрації у державному реєстрі платників податків; 
призначенням державної допомоги при народженні дитини; 
видачі посвідчення батькам багатодітних сімей; 
призначенню допомоги дітям, які виховуються у багатодітних сім’ях. 
Cервіс «Е-малятко» повноцінно запрацює з 1 січня 2020 року.

Право
view counter
view counter
view counter
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
Кино Дружба
16-50 - 70 грн.
«Приключения Реми» Антуан Блоссье (Франция, 2019)
«Приключения Реми» Антуан Блоссье (Франция, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30 14:45 18:10
«Капкан» Александр Ажа (США, 2019)
«Капкан» Александр Ажа (США, 2019)
Кино Космос
20:50—45 грн.
«План побега 3» Джон Херцфелд (США, 2019)
«План побега 3» Джон Херцфелд (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:50 21:35
«Зоопарк» Колин МакИвор (Ирландия, Великобритания, 2017)
«Зоопарк» Колин МакИвор (Ирландия, Великобритания, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:00 14:00 18:00
«Искусство обмана» Мэтт Аселтон (США, 2019)
«Искусство обмана» Мэтт Аселтон (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:50 17:35 19:35 23:30
«Гідра » Рам Девинени (Украина, 2019)
«Гідра » Рам Девинени (Украина, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:00
view counter

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.