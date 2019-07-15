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Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
Сегодня 11:38140

Презентація актуальної ініціативи «Сімейні радники» відбулася під час візиту Міністра юстиції на Сумщину

Презентація актуальної ініціативи «Сімейні радники» відбулася під час візиту Міністра юстиції України Павла ПЕТРЕНКА на Сумщину. Новий формат надання правової допомоги покликаний вибудувати взаємну довіру, щоб вчасно захистити родини, що цього потребують, від різного роду негараздів.

«Відповідаючи на виклики сьогодення, з метою удосконалення форм і методів надання громадянам правової допомоги Міністерство юстиції запровадило проект «Сімейні радники». Ними стали лідери суспільної думки, активні українці, охочі допомагати людям, які опинились у скрутних ситуаціях», – зазначив Міністр юстиції України під час зустрічі з представниками громадських організацій, які опікуються захистом прав дітей, жінок та родин. 

Він додав, що сімейні радники з’ясовують ситуацію по кожному конкретному випадку і вирішують, як найкраще вчинити у цій ситуації. Даний механізм успішно працює вже в Києві, Львові, Одесі, нещодавно долучився Харків, а відтепер ця робота розгорнеться й на території Сумщини. 
Особливість сімейних радників полягає в тому, що вони не є представниками органів влади, вони не надають юридичні послуги, а покращують комунікацію між всіма органами влади, задіяними в процесі надання захисту, з тими людьми, хто потребує допомоги. 
«Громадські жіночі організації, з якими ми плідно співпрацюємо у наших правопросвітницьких проектах, підтримують ідею запровадження сімейних радників, адже вони стурбовані тим, що в Україні родини страждають від домашніх тиранів, – говорить очільниця юстиції Сумщини Ірина СВИСТУН. – На сьогоднішній день у нас є небайдужі жінки, які вболівають за долі родин, і готові спільно з представниками органів юстиції, системи безоплатної правової допомоги та інших органів допомагати громадянам в отриманні інформації з питань сімейного права та захищати їхні права.» 
Першими сімейними радниками на Сумщині стали досвідчені освітяни, кандидати педагогічних наук: ПОЛЯКОВА Ольга Михайлівна, доцент кафедри соцiальної роботи i менеджменту соцiокультурної дiяльностi Сумського державного педагогiчого унiверситету, член правлiння ГО «Калинове гроно», керiвник ГО «Лiга сучасних жінок» та ПОНОМАРЕНКО Людмила Іванівна, викладач кафедри соцiальної роботи i менеджменту соціокультурної дiяльностi Сумського державного педагогiчого унiверситету, член правлiння ГО «Калинове гроно» та ГО «Лiга сучасних жінок».

Общество Сімейні радники
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