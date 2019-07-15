Презентація актуальної ініціативи «Сімейні радники» відбулася під час візиту Міністра юстиції на Сумщину

Він додав, що сімейні радники з’ясовують ситуацію по кожному конкретному випадку і вирішують, як найкраще вчинити у цій ситуації. Даний механізм успішно працює вже в Києві, Львові, Одесі, нещодавно долучився Харків, а відтепер ця робота розгорнеться й на території Сумщини.

Особливість сімейних радників полягає в тому, що вони не є представниками органів влади, вони не надають юридичні послуги, а покращують комунікацію між всіма органами влади, задіяними в процесі надання захисту, з тими людьми, хто потребує допомоги.

«Громадські жіночі організації, з якими ми плідно співпрацюємо у наших правопросвітницьких проектах, підтримують ідею запровадження сімейних радників, адже вони стурбовані тим, що в Україні родини страждають від домашніх тиранів, – говорить очільниця юстиції Сумщини Ірина СВИСТУН. – На сьогоднішній день у нас є небайдужі жінки, які вболівають за долі родин, і готові спільно з представниками органів юстиції, системи безоплатної правової допомоги та інших органів допомагати громадянам в отриманні інформації з питань сімейного права та захищати їхні права.»

Першими сімейними радниками на Сумщині стали досвідчені освітяни, кандидати педагогічних наук: ПОЛЯКОВА Ольга Михайлівна, доцент кафедри соцiальної роботи i менеджменту соцiокультурної дiяльностi Сумського державного педагогiчого унiверситету, член правлiння ГО «Калинове гроно», керiвник ГО «Лiга сучасних жінок» та ПОНОМАРЕНКО Людмила Іванівна, викладач кафедри соцiальної роботи i менеджменту соціокультурної дiяльностi Сумського державного педагогiчого унiверситету, член правлiння ГО «Калинове гроно» та ГО «Лiга сучасних жінок».