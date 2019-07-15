Атака клонів на Сумщині: Зеленський, два Шевченка та інші «слуги народу» Висування в одному окрузі кількох кандидатів, які вказують у своїх біографічних даних бренд, ідентичний назві партії-лідера рейтингів, активно використовується як виборча технологія на Сумщині. І хоча юридично це не є порушенням виборчого законодавства, але може спотворити результат голосування. При цьому медіа, які б мали роз’яснювати виборцям проблему, не приділяють цьому достатньої уваги. Такими є результати моніторингу Інститут масової інформації онлайн-медіа Глухова і Шостки на предмет висвітлення ними виборів у одномандатних мажоритарних округах*.

Технологія клонів, яка активно застосовується на цьогорічних позачергових виборах до парламенту, не є чимось новим в українській політиці. На багатьох попередніх виборах в мажоритарних округах висувалися кандидати з прізвищами, ідентичними лідерам виборчої гонки, щоб «відтягнути» у них частину голосів.

Проте у цій кампанії з’явилася певна специфіка. Враховуючи ситуативний захмарний рейтинг президентської партії «Слуга народу», багато кандидатів-конкурентів вирішили знизити рейтинг висуванців від цієї партії на своїх округах, зареєструвавши псевдо-кандидатів від «Слуги народу». Тобто людей, дані яких у бюлетені міститимуть назву «Слуга народу», хоча до відповідної партії вони не мають жодного стосунку.

Кандидати вказують місцем роботи громадську організацію «Слуга народу», приватне підприємство «Слуга народу» та інші варіації цього бренду.

Використовується ця технологія і в Сумській області. Так, у виборчому окрузі №160 з центром у м.Шостка окрім кандидата від політичної партії «Слуга народу» Тетяни Сахнюк балотується також представник приватного підприємства «Слуга народу!» Дмитро Аврамчук.

Але найцікавіша ситуація – у окрузі 159 (центр – м.Глухів). Крім представника політичної партії «Слуга народу» Шевченка Дмитра Станіславовича, виборці побачать у бюлетені його абсолютного тезку, у даних якого вказане приватне підприємство «Слуга народу!», ще одного кандидата від іншого підприємства зі схожою назвою (але без знака оклику) – Віталія Андруха, а також самовисуванця Володимира Зеленського.

Звісно, така технологія може ввести в оману неуважних виборців, які проголосують не за представника тієї політичної сили, якого б хотіли підтримати, а за іншого кандидата. Однак ні наявність однакового прізвища із будь-яким з інших кандидатів, ні вказане місце роботи, назва якого співпадає з назвою політичної партії не є юридичною підставою для скасування реєстрації такої особи, навіть, якщо вона є клоном рейтингових місцевих політиків.

У цій ситуації більша відповідальність лягає на медіа, які повинні роз’яснювати виборцям суть даних політичних технологій, які, хоч і не порушують виборче законодавство, усе ж можуть спотворити результати волевиявлення на окрузі.

Проте онлайн-медіа Глухова (округ 159) жодним чином не згадали про «клонів» від «Слуги народу», зокрема, про двох кандидатів з ідентичними прізвищами, іменами і по батькові, і в даних яких вказано бренд «Слуга народу».

Єдине, що було висвітлено – реєстрація кандидата-тезки президента Володимира Зеленського. При цьому Глухів.інфо передрукував інформацію Громадського радіо, де наведено коментар Комітету виборців України щодо масової реєстрації кандидатів-клонів президентської політичної сили «Слуга народу». А Неделя обмежилася власними припущеннями: «Чи людина хоче отримати високооплачувану престижну роботу, скориставшись схожістю прізвищ, чи це піар-технології, але факт залишається фактом: вибори депутатів будуть цікавими».

Ситуація у Шостці, яка є центром округу 160, є не набагато кращою. Шосткинські інтернет-ЗМІ також не згадують про те, що бренд «Слуга народу» буде вказано біля двох прізвищ у бюлетені. Проте вони хоча б дали повний перелік кандидатів по округу, де вказано, хто є представником партії, а хто – самовисуванцем.

При цьому видання Shostka-News підіймало на своїх сторінках суміжну тему – використання кандидатами кольорів і бренду президентської партії в агітаційних матеріалах. Зокрема, діючий народний депутат, який знову балотується по цьому ж округу, у своїй агітації закликав голосувати за партію «Слуга народу» і за себе. Хоча він не має стосунку до президентської політсили, більше того – має на окрузі конкурента він неї.

Вагомий мінус двох публікацій, які висвітлювали цю тему – їх було подано як замовні матеріали, без дотримання стандартів новинної журналістики.

Отже, онлайн-медіа тих регіонів Сумщини, де на виборах застосовується технологія кандидатів-клонів, недостатньо висвітлюють цю проблему і не роз’яснюють виборцям мету і наслідки її застосування. Загалом із 438 проаналізованих новин лише 34 (7,8%) стосувалися теми виборів. При цьому жодна з них не роз’яснювала проблему кандидатів-клонів і не наголошувала на необхідності виборцям бути у важними при голосуванні. Що зрештою може призвести до спотворення реального результату волевиявлення.

Олексій Захарченко, регіональний представник ІМІ у Сумській області

Написання цього блогу стало можливим завдяки підтримці американського народу, що була надана через проект USAID “Медійна програма в Україні”, який виконується міжнародною організацією Internews. Зміст матеріалів є виключно відповідальністю ГО “Інститут масової інформації” та необов’язково відображає точку зору USAID, уряду США та Internews.

* Аналізувалися такі онлайн-ЗМІ: Глухів.Info, Глухов.Ком, Неделя (Глухів) та Шостка.Info, Шостка-News, Шостка.Net (Шостка) за період з 25 червня по 15 липня 2019 року.