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Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
Вчера 08:18109

Кому 1, а кому 2: Скільки бюлетенів отримають виборці 21 липня?

21 травня 2019 року в Україні відбудуться позачергові вибори народних депутатів України. З метою підвищення правової обізнаності громадян щодо виборчих прав і процедур, а також задля активізації виборців до голосування, фахівці юстиції Сумщини інформують населення з зазначеної теми.

У разі, якщо громадянин голосуватиме за місцем своєї прописки, то отримає 2 бюлетеня – для голосування в одномандатному окрузі та у загальнодержавному. Якщо ж виборець голосуватиме поза межами одномандатного виборчого округу (якщо він подавав заяву про тимчасову зміну місця голосування), отримає тільки 1 виборчий бюлетень для голосування у загальнодержавному окрузі.

Варто зазначити, що особлива увага в питанні активізації виборців приділяється молоді, яка в цьому році голосує вперше. Під час зустрічей правники роз’ясняють про недопущення нехтування виборчим правом, адже кожен голос важливий – кожен голос має вплив.

Право Я маю право голосу
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