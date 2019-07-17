Міністр юстиції презентував на Сумщині виїзний офіс Міністр юстиції України Павло Петренко презентував мешканцям Сумщини ВИЇЗНИЙ ОФІС ЮСТИЦІЇ, який розширює географію надання зручних і комфортних послуг. Відтепер жителі навіть найвіддаленіших населених пунктів області зможуть відчути переваги багатогранного спектра зручних послуг від органів юстиції.

ВИЇЗНИЙ ОФІС ЮСТИЦІЇ – це автомобіль, брендований знаками Мін’юсту, який за лічені хвилини перетворюється в сучасний офіс, де в стаціонарному режимі приймають громадян декілька спеціалістів юстиції. Офіс обладнаний всіма необхідними комунікаціями, є доступ до державних реєстрів. Навіть у віддалених районах області буде можливість одночасно обслуговувати декількох людей з питань виконавчих проваджень та державної реєстрації актів, а також – надавати інформаційну допомогу та правові консультації.

У ВИЇЗНОМУ ОФІСІ ЮСТИЦІЇ можна отримати такі послуги:

прийняття та видача виконавчих документів і документів виконавчого провадження за принципом екстериторіальності в межах області;

перевірка інформації в Єдиному реєстрі боржників;

надання сторонам виконавчого провадження відомостей з Автоматизованої системи виконавчого провадження в межах всієї України;

прийняття заяви про державну реєстрацію (розірвання) шлюбу, реєстрацію зміни імені;

видача витягу з державного реєстру актів цивільного стану про

народження, про шлюб (розірвання шлюбу), витягу про зміну імені;

надання інформаційної допомоги та правових консультацій;

допомога в оформлені документів, заяв, звернень.

Юстиція – відкрита для людей!