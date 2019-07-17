Міністр юстиції презентував на Сумщині виїзний офіс

ВИЇЗНИЙ ОФІС ЮСТИЦІЇ – це автомобіль, брендований знаками Мін’юсту, який за лічені хвилини перетворюється в сучасний офіс, де в стаціонарному режимі приймають громадян декілька спеціалістів юстиції. Офіс обладнаний всіма необхідними комунікаціями, є доступ до державних реєстрів. Навіть у віддалених районах області буде можливість одночасно обслуговувати декількох людей з питань виконавчих проваджень та державної реєстрації актів, а також – надавати інформаційну допомогу та правові консультації.
У ВИЇЗНОМУ ОФІСІ ЮСТИЦІЇ можна отримати такі послуги:
- прийняття та видача виконавчих документів і документів виконавчого провадження за принципом екстериторіальності в межах області;
- перевірка інформації в Єдиному реєстрі боржників;
- надання сторонам виконавчого провадження відомостей з Автоматизованої системи виконавчого провадження в межах всієї України;
- прийняття заяви про державну реєстрацію (розірвання) шлюбу, реєстрацію зміни імені;
- видача витягу з державного реєстру актів цивільного стану про
народження, про шлюб (розірвання шлюбу), витягу про зміну імені;
надання інформаційної допомоги та правових консультацій;
допомога в оформлені документів, заяв, звернень.
Юстиція – відкрита для людей!