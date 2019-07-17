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Зарічний відділ державної виконавчої служби м.Суми
Зарічний відділ державної виконавчої служби м.Суми
Вчера 13:29115

Міністр юстиції презентував на Сумщині виїзний офіс

Міністр юстиції України Павло Петренко презентував мешканцям Сумщини ВИЇЗНИЙ ОФІС ЮСТИЦІЇ, який розширює географію надання зручних і комфортних послуг. Відтепер жителі навіть найвіддаленіших населених пунктів області зможуть відчути переваги багатогранного спектра зручних послуг від органів юстиції.

ВИЇЗНИЙ ОФІС ЮСТИЦІЇ – це автомобіль, брендований знаками Мін’юсту, який за лічені хвилини перетворюється в сучасний офіс, де в стаціонарному режимі приймають громадян декілька спеціалістів юстиції. Офіс обладнаний всіма необхідними комунікаціями, є доступ до державних реєстрів. Навіть у віддалених районах області буде можливість одночасно обслуговувати декількох людей з питань виконавчих проваджень та державної реєстрації актів, а також – надавати інформаційну допомогу та правові консультації.

У ВИЇЗНОМУ ОФІСІ ЮСТИЦІЇ можна отримати такі послуги:

  • прийняття та видача виконавчих документів і документів виконавчого  провадження за принципом екстериторіальності в межах області;
  • перевірка інформації в Єдиному реєстрі боржників;
  • надання сторонам виконавчого провадження відомостей з Автоматизованої системи виконавчого провадження в межах всієї України;
  • прийняття заяви про державну реєстрацію (розірвання) шлюбу, реєстрацію зміни імені;
  • видача витягу з державного реєстру актів цивільного стану про 
    народження, про шлюб (розірвання шлюбу), витягу про зміну імені;
    надання інформаційної допомоги та правових консультацій;
    допомога в оформлені документів, заяв, звернень.

Юстиція – відкрита для людей!

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