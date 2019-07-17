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Зарічний відділ державної виконавчої служби м.Суми
Зарічний відділ державної виконавчої служби м.Суми
Вчера 13:35123

60 тисяч гривень боргу – привід для скасування подорожі на кордоні Польщі

Дострокове припинення подорожі – таке покарання спіткало батька, який, нехтуючи заборонами, вирушив у чергову закордонну поїздку.

Маючи заборгованість по сплаті аліментів у розмірі понад 37 тисяч гривень та накладені тимчасові обмеження у правах, неплатник сподівався і на цей раз уникнути покарання за своє недобросовісне батьківство. Проте, відповідати за власну ганебну поведінку все одно довелось.

Чоловік особисто переконався, що встановлені заборони не лише слова, коли був висаджений з автобуса. Зруйновані плани через неможливість продовжити поїздку та сором за свою поведінку стосовно рідної дитини, змусили батька знову зустрітися з державними виконавцями.

Так, законодавчі утиски в правах та бажання працювати за межами країни заохотили батька погасити заборгованість у повному обсязі та сплатити штраф у розмірі 50% від суми прострочених платежів по аліментах, що становив майже 19 тисяч гривень, а також виконавчий збір на користь держави понад 3 тисячі гривень. Таким чином, батьку довелось знайти одразу 60 тисяч гривень, які стали результатом несвоєчасного виконання батьківського обов’язку.

Право
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