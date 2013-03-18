Уряд виділив 1,4 млрд грн на підтримку малих міст

Уряд схвалив рішення про спрямування 1,4 млрд грн на підтримку малих міст та селищ за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 500-р).

В Сумській області цю субвенцію отримають Білопільська (13,07 млн.грн.) та Липоводолинська (4,36 млн.грн.) об’єднані громади, Ворожбянська міська (5,62 млн.грн.), Великописарівська (3,43 млн.грн.) та Ямпільська селищні ради (4,2 млн.грн.).

Позицію Асоціації міст України під час засідання Кабінету Міністрів України представляв Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан. Того ж дня завдяки налагодженій співпраці АМУ та парламентського Комітету з питань бюджету це рішення було оперативно погоджено.