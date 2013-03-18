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Сумське регіональне відділення Асоціації міст України
Сумське регіональне відділення Асоціації міст України
Вчера 08:29142

Уряд виділив 1,4 млрд грн на підтримку малих міст

Білопілля, Ворожба, Липова Долина, Велика Писарівка та Ямпіль отримають цього року 30 млн.грн. додаткового фінансування з державного бюджету.

Уряд схвалив рішення про спрямування 1,4 млрд грн на підтримку малих міст та селищ за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 500-р).

В Сумській області цю субвенцію отримають Білопільська (13,07 млн.грн.) та Липоводолинська (4,36 млн.грн.) об’єднані громади, Ворожбянська міська (5,62 млн.грн.), Великописарівська (3,43 млн.грн.) та Ямпільська селищні ради (4,2 млн.грн.).

Позицію Асоціації міст України під час засідання Кабінету Міністрів України представляв Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан. Того ж дня завдяки налагодженій співпраці АМУ та парламентського Комітету з питань бюджету це рішення було оперативно погоджено. 

Підтримка малих міст та селищ належить до пріоритетів діяльності Асоціації міст України. Так, готуючись до XV Українського муніципального форуму, АМУ провела опитування громад-членів і направила Уряду пропозиції щодо вирішення проблем місцевого самоврядування, зокрема, і малих міст та селищ. 
4 липня АМУ зверталася до Уряду з проханням терміново розглянути питання щодо виділення 1,4 млрд грн на підтримку малих міст та селищ.

За матеріалами сайту Асоціації міст України

Экономика Місцеве самоврядування
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