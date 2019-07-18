На Сумщині дівчинці довелося понад рік чекати, доки її батько загадає про неї «Обіцяного 3 роки чекають» – мотивуючись такою приказкою деякі люди намагаються виконувати певні зобов’язання, при цьому не вбачають у своїй поведінці й найменшої частки провини.

Дівчинці на Глухівщині довелося понад рік чекати, доки її батько сплатить заборгованість по аліментах, що сягнула 12 тисяч гривень. Донести до неплатника інформацію про необхідність задоволення повсякденних потреб дитини та виконання батьківського обов’язку в цілому, вирішили фахівці юстиції Сумщини, котрі не чекали прояву сумлінності у чоловіка та почали застосовувати заходи примусу.

Так, глухівчанин поповнив список Єдиного реєстру боржників https://erb.minjust.gov.ua, став тимчасово обмеженим у правах, а на його майно та кошти був накладений арешт. Повертатися до колишнього життя довелося набагато складнішим шляхом: сплативши в повному обсязі заборгованість, штраф у розмірі 20% від суму боргу, що становив понад 2 тисячі гривень, та 1 тисячу гривень виконавчого збору.

До речі, з початку 2019 року на користь дітей Глухівщини було стягнуто 5 мільйонів гривень аліментів, Сумської області – майже 87 мільйонів гривень.