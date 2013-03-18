Рішення Уряду несе загрозу припинення теплопостачання міст

На засіданні Уряду було схвалено постанову, якою пропонується встановити граничні тарифи на:

- послугу з постачання теплової енергії для населення 1400 грн (з ПДВ) за 1 Гкал (за наявності приладів обліку) та 35,21 грн (з ПДВ) за 1 кв м (без приладів обліку).

- послугу з гарячого водопостачання становитиме 83,66 грн (з ПДВ) за 1 м куб. за умови підключення рушникосушильників, та 75,74 грн (з ПДВ) за 1 м куб. за відсутності рушникосушильників.

При цьому, за даними НКРЕКП, середньозважений економічно обґрунтований тариф по Україні на теплову енергію станом на 1 травня 2019 року складає 1807 грн за 1 Гкал.

Слід зазначити, що рішення прийнято не одноголосно, проти голосували Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе, Міністр фінансів України Оксана Маркарова, Міністр інфраструктури України Володимир Омелян. Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів від голосування утримався.

Нагадуємо, проект цього рішення розглядався на засіданні Уряду 19 червня. АМУ виступила категорично проти прийняття такої постанови і звернулася до Прем’єр-міністра з пропозиціями щодо покращення стану підприємств комунальної теплоенергетики.

Результатом цього рішення Уряду будуть додаткові витрати місцевих бюджетів за час опалювального сезону 2019/2020 року в обсязі 7 млрд грн. АМУ наголошує, що для абсолютної більшості міст такі видатки є непосильними і таке рішення Уряду несе загрозу припинення діяльності підприємств комунальної теплоенергетики і, відповідно, надання послуг з постачання теплової енергії та гарячої води населенню.

А щоб теплопостачання не припиняти, органи місцевого самоврядування будуть змушені припинити фінансувати соціальні програми, зарплати педагогам та лікарям, будівництво шкіл та дитячих садочків, ремонт та будівництво вулиць, скоротити працівників комунальних підприємств.

Дивно, що це рішення Уряду не стосується державних підприємств теплоенергетики, якими він управляє, а лише комунальних, яким тарифи встановлюються органами місцевого самоврядування.