Блоги

Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
Вчера 11:24212

13 тисяч дітей Сумщини отримали заборговані батьками кошти

Корективи, що були внесені до законодавства з метою врегулювання сімейних відносин, збільшили кругозір громадян у способах вирішення родинних конфліктів. Декому такі правові зміни спростили життя, а комусь навпаки – ускладнили.

Розлучення негативно вплинуло на мешканця Білопільського району. Розірваних стосунків з дружиною йому не вистачило, тому в додаток він припинив відносини з власним сином. Результатом такої поведінки стало накопичення боргу по сплаті аліментів, який становив майже 9 тисяч гривень. Налагодити діалог родини з батьком вдалося фахівцям юстиції Сумщини, котрі змусили чоловіка повернути борг в повному обсязі, наклавши арешт на його кошти.
А у неплатника на Путивльщині, кошти для погашення боргу у сумі понад 4 тисячі гривень, утримували із заробітної плати. Оскільки чоловік тривалий час відмовлявся добровільно сплачувати аліменти, державні виконавці також застосували до нього санкції, передбачені новелам пакету законів #ЧужихДітейНеБуває
Від правових методів виховання боржників не був у захваті й житель Роменського району, якого тимчасово обмежили у свободах. Створені юристами заборони у використанні права на полювання, користування зброєю, керування транспортними засобами та виїзду за кордон, стали розплатою за безвідповідальне ставлення до своєї дитини. Батьку довелося повернути своєму чаду борг, який сягнув 25 тисяч гривень. 
До речі, з початку року фахівці юстиції Сумщини захистили економічні права майже 13 тисяч маленьких дітей, стягнувши майже 87 мільйонів гривень аліментів.

Право
view counter
view counter
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Боль и слава» Педро Альмодовар (Испания, 2019)
«Боль и слава» Педро Альмодовар (Испания, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:00 16:45
«Анна» Люк Бессон (Франция, США, 2019)
«Анна» Люк Бессон (Франция, США, 2019)
Кино Космос
19:20—55 грн.
«Король Лев» Джон Фавро (США, 2019)
«Король Лев» Джон Фавро (США, 2019)
Кино Космос
12:35—50 грн. 14:50—55 грн. 17:05—55 грн.
«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
Кино Дружба
16-50 - 70 грн.
«Приключения Реми» Антуан Блоссье (Франция, 2019)
«Приключения Реми» Антуан Блоссье (Франция, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30 14:45 18:10
«Капкан» Александр Ажа (США, 2019)
«Капкан» Александр Ажа (США, 2019)
Кино Космос
21:30—55 грн.
«Зоопарк» Колин МакИвор (Ирландия, Великобритания, 2017)
«Зоопарк» Колин МакИвор (Ирландия, Великобритания, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:00 14:00 18:00

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.