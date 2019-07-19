13 тисяч дітей Сумщини отримали заборговані батьками кошти Корективи, що були внесені до законодавства з метою врегулювання сімейних відносин, збільшили кругозір громадян у способах вирішення родинних конфліктів. Декому такі правові зміни спростили життя, а комусь навпаки – ускладнили.

Розлучення негативно вплинуло на мешканця Білопільського району. Розірваних стосунків з дружиною йому не вистачило, тому в додаток він припинив відносини з власним сином. Результатом такої поведінки стало накопичення боргу по сплаті аліментів, який становив майже 9 тисяч гривень. Налагодити діалог родини з батьком вдалося фахівцям юстиції Сумщини, котрі змусили чоловіка повернути борг в повному обсязі, наклавши арешт на його кошти.

А у неплатника на Путивльщині, кошти для погашення боргу у сумі понад 4 тисячі гривень, утримували із заробітної плати. Оскільки чоловік тривалий час відмовлявся добровільно сплачувати аліменти, державні виконавці також застосували до нього санкції, передбачені новелам пакету законів #ЧужихДітейНеБуває.

Від правових методів виховання боржників не був у захваті й житель Роменського району, якого тимчасово обмежили у свободах. Створені юристами заборони у використанні права на полювання, користування зброєю, керування транспортними засобами та виїзду за кордон, стали розплатою за безвідповідальне ставлення до своєї дитини. Батьку довелося повернути своєму чаду борг, який сягнув 25 тисяч гривень.

До речі, з початку року фахівці юстиції Сумщини захистили економічні права майже 13 тисяч маленьких дітей, стягнувши майже 87 мільйонів гривень аліментів.