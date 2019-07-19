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Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
Сегодня 13:33159

Сумчан не пускають за кордон з багажем боргів по аліментах

Заборона у праві виїзду за кордон стала для багатьох боржників приводом для налагодження стосунків зі своїми родинами. Бажання працювати або відпочивати за межами країни більше, ніж продовження сварок з близькими людьми.

Колишня дружина мешканця Краснопільського району тривалий час потребувала допомоги у вихованні сина, але чоловік, який повинен був її надавати відповідно до рішення суду, цього не робив. Небажання батька дбати про свою родину накопичило борг у розмірі 7 тисяч гривень. Це стало приводом для фахівців юстиції Сумщини у застосуванні до неплатника заходів примусу. Саме обмеження у праві виїзду за кордон змусило жителя Краснопільщини змінити маршрут подорожі в напрямок своєї родини.
Так, визначене покарання допомогло батьку усвідомити свої помилки та свою провину, а відшкодований у повному обсязі борг та отриманий корисний урок від правників, дозволили зняти встановлені обмеження та надалі вільно подорожувати за кордоном.
До речі, з початку року завдяки новелам пакету законів #ЧужихДітейНеБуває, ініційованих Міністерством юстиції України, на користь дітей Краснопільщини було стягнуто понад 2,7 мільйона гривень аліментних коштів.

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