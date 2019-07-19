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Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
Вчера 16:21167

Мешканця Охтирки “розвернули” на кордоні через борг

Зазвичай підготовка до виїзду за кордон починається з накопичення необхідної кількості грошей, обрання місця перебування, оформлення потрібних документів тощо.

 Такий алгоритм не стосується тих осіб, що мають заборгованість по сплаті аліментів, адже на стороні порушених прав підростаючого покоління стоять новели пакету законів #ЧужихДітейНеБуває, ініційованих Міністерством юстиції України.

Боржник на Охтирщині майже вдало спланував свою поїздку та впевнено рухався за межі країни, нехтуючи заборонами, що були накладені фахівцями юстиції Сумщини.Зустрівшись під час проходження митного контролю з труднощами, чоловік одразу згадав про тимчасове обмеження його у права виїзду за кордон та про те, що він перебуває у Єдиному реєстрі боржників.

Дорогою додому у батька було достатньо часу для обмірковування своїх подальших дій. Тому, повернувшись, неплатник одразу та у повному обсязі сплатив борг у розмірі понад 16 тисяч 

гривень. 

Кожен боржник по аліментах має пам’ятати, що запорука його безтурботного 
життя – це вчасно погашена заборгованість перед своїм чадом. 

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