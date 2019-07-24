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Зарічний відділ державної виконавчої служби м.Суми
Зарічний відділ державної виконавчої служби м.Суми
Вчера 15:35191

У Сумах майже 4 тисячі водіїв обмежені у праві керування авто

На сьогодні у Сумах та області у зв’язку з наявністю боргу по аліментах тимчасово обмежені у праві керування транспортними засобами майже 4 тисячі громадян. Даний вид примусу передбачений ініційованим Міністерством юстиції Сумщини законом #ЧужихДітейНеБуває.

Так, мешканець Сумського району тривалий час не сплачував своїм дітям аліменти та заборгував перед ними 8 тисяч гривень. Після того, як державні виконавці обмежили боржника у праві керування, він все одно продовжував їздити за кермом. Реакція на таке нехтування законом не змусила на себе довго чекати – стосовно чоловіка був складений протокол про притягнення до адміністративної відповідальності, який був направлений до суду, де надалі вирішується питання про вилучення у порушника водійського посвідчення. Не бажаючи залишитися без прав, неплатник одразу погасив заборгованість у повному обсязі.

Одним із дієвих механізмів впливу на злісних неплатників аліментів є тимчасові обмеження у правах, зокрема у праві керування транспортними засобами. У разі, якщо боржники по аліментах ігнорують чинне законодавство та продовжують їздити за кермом, на них чекають «сюрпризи» у вигляді вилучення водійського посвідчення.

До речі, завдяки таким важелям впливу на користь підростаючого покоління Сумщини вже стягнуто 87 мільйонів гривень.

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