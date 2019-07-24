Не бажаючи підмітати вулиці, боржники одразу знаходять кошти Завдяки ініційованим Міністерством юстиції України новелам пакету законів #ЧужихДітейНеБуває на злісних неплатників аліментів чекають суспільно корисні роботи, кошти за відпрацювання яких у повному обсязі перераховуються на користь малечі.

Так, у Сумах батько Андрій ухилявся від сплати аліментів та на день повноліття сина накопичив борг у розмірі майже 26 тисяч гривень. За тривалу несплату належних дитині коштів, державні виконавці наклали на нього штраф у розмірі 50% від суми боргу – 13 тисяч гривень. Але достукатися до совісті боржника вдалося фахівцям юстиції Сумщини після складання протоколу про адміністративне правопорушення щодо притягнення його до суспільно корисних робіт. Не бажаючи підмітати сумські вулиці, неплатник одразу погасив всю суму заборгованих аліментів та виконавчий збір, а це понад 40 тисяч гривень.

А на Лебединщині чоловіку, який заборгував перед сином Станіславом 28 тисяч гривень аліментів, єдиним виходом стало відпрацювання коштів на суспільно корисних роботах. Неплатник, не маючи жодного виду доходів для погашення боргу, достойно прийняв покарання. Наразі батько шукає роботу, щоб сплати решту заборгованості та й надалі підтримувати чадо.

У Кролевці чоловіка також розбуркали суспільно корисні роботи. Заборгувавши перед донькою Анастасією 25 тисяч гривень, він все ж таки відпрацював частину боргу. Не бажаючи більше білити бордюри й ремонтувати під’їзди, громадянин знайшов роботу та в даний час гасить решту заборгованості, перераховуючи кошти з заробітної плати.