32 тисячі гривень боргу увібрали в себе несплачені аліменти, штраф та виконавчий збір Складні життєві обставини провокують зміну поведінки людини та іноді змушують робити не властиві їй вчинки. Вирішення сімейних конфліктів також спонукає його учасників до дій, які не завжди йдуть на користь.

Мешканець Роменського району не бажав вчасно сплачувати аліменти на утримання сина. Думка про те, що його неповнолітня дитина сама зможе себе забезпечити всім необхідним, допомагала чоловіку безтурботно жити. Протягом певного часу неплатнику все ж таки вдалося не обтяжувати себе сімейними турботами, але аліментна заборгованість, яка зростала з кожним днем, не дозволила батьку залишитися без уваги фахівців юстиції Сумщини. Понад 22 тисячі гривень аліментів був винен своєму чаду роменчанин, які довелося повертати під впливом примусових заходів, передбачених ініційованим Міністерством юстиції України пакетом законів #ЧужихДітейНеБуває.

Правниками був накладений арешт на майно та кошти боржника, а також тимчасово обмежено у правах. Подібні незручності зіпсували комфортний спосіб життя та змусили чоловіка змінити свої погляди стосовно способу виховання дитини. Лише після сплати у повному обсязі аліментної заборгованості, штрафу в сумі майже 8 тисяч гривень та виконавчого збору на користь держави у розмірі 2 тисячі гривень, чоловіку вдалося позбавитись обмежень у правах та попрощатися з сусідами в Єдиному реєстрі боржників.