На Путивльщині боржники повернули 1,7 мільйона гривень аліментів Кожна сума сплачених аліментів формує загальний результат, який свідчить про дієвість пакетів закону #ЧужихДітейНеБуває. Вже декілька років поспіль новели чинного законодавства не тільки захищають економічні права малечі, а й мотивують батьків бути відповідальними.

Так, на Путивльщині чоловік після розлучення з дружиною не сплачував дитині аліменти, що призвело до накопичення боргу у розмірі майже 10 тисяч гривень. Реакція державних виконавців на таку безвідповідальну поведінку не змусила на себе довго чекати – борг був стягнутий.

Схожі випадки також трапилися в Путивльському районі, де місцеві жителі Роман та Андрій заборгували своїм дітям по 3 тисячі гривень (хоч і суми боргу невеликі, але все одно повинні сплачуватися). Порушені права малечі стали привидом для правників накласти арешт на кошти неплатників, після чого всі суми заборгованостей були погашені у повному обсязі.

Загалом на Путивльщині на користь дітей з початку 2019 року вже стягнуто 1,7 мільйона гривень аліментів.