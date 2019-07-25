На Сумщині батько віддів квартиру, аби не платити сину аліменти У випадках, коли громадяни не мають коштів для розрахунку з власними дітьми, одним із кардинальних варіантів розв’язання цієї проблеми є передача нерухомого майна у власність чад, що одночасно припиняє право останніх на аліменти. Такий важливий крок у налагодженні стосунків з сином зробив і мешканець Тростянеччині.

«Чоловік після розлучення з дружиною припинив піклуватися й про власну дитину. Він систематично не сплачував аліменти у зв’язку з чим накопичився борг у розмірі понад 15 тисяч гривень. Через те, що тростянчанин не мав постійного заробітку та ще й зловживав спиртними напоями, державні виконавці запропонували вихід – у рахунок аліментних виплат передати хлопцю 1-кімнатну квартиру, яка знаходилась у власності боржника. До речі, припинення права на аліменти на дитину у зв’язку з набуттям права власності на нерухоме майно передбачено Сімейним кодексом України (стаття 190)», - розповіла керівник юстиції Сумщини Ірина Свистун.

Батько погодився на угоду, бо знав, що в інакшому випадку на нього чекають санкції ініційованого Мін’юстом закону #ЧужихДітейНеБуває, який значно посилив відповідальність за несплату аліментів.

До відома, припинення права на аліменти на дитину у зв’язку з набуттям права власності на нерухоме майно передбачає стаття 190 Сімейного кодексу України. Так, після укладання такого договору, який обов’язково засвідчується нотаріально, набувачем права власності на нерухоме майно є сама дитина або дитина і той із батьків, з ким вона проживає, на праві спільної часткової власності на це майно. Разом з тим, важливо пам’ятати, що у разі укладення договору той із батьків, з ким проживає малеча, зобов'язується самостійно утримувати її. А батько, який передав у власність майно, не звільняється від обов’язку брати участь у додаткових витратах на дитину.