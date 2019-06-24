Перманентний ремонт

Кажуть, що двічі в одну річку увійти неможливо. Але ми можемо довести зворотне — на прикладі закупівель управління капітального будівництва Одеської міської ради. Для аналізу візьмемо три весняних місяці 2019 року. За цей час управлінням було проведено 67 тендерів, із яких 61 відбулися лише з одним учасником.

І зосередимось ми лише на тих закупівлях, які були конкурентними. Саме на них пішла найбільша сума коштів, витрачена управлінням за ці три місяці. Із 82 з половиною мільйонів, які були витрачені загалом на 67 завершених тендерів, майже 56 мільйонів взяли на себе ті шість, які відбулися за конкурентною процедурою.

Варто відзначити: щоразу переможцем ставало інше підприємство. А тепер про кожну закупівлю по черзі.

Капітальний ремонт будівлі дитячого відділення КУ «Міська стоматологічна поліклініка № 1. Перемогло в конкурентній боротьбі за ці роботи ТОВ «Проектно-будівельна компанія «Укрінвестбуд»; сума, в яку бюджету міста обійдеться ремонт дитячої стоматології, становить майже сім мільйонів гривень. Проте ще на початку 2019 року понад мільйон гривень було надано на розробку проектної документації щодо цієї будівлі та її капітального ремонту. Що цікаво, тендерів було два — обидва по 600 тисяч гривень і обидва рази договір було підписано з ФОП Мичковський, який був єдиним учасником обох закупівельних процедур. Тобто в цьому разі ми спостерігали банальне дроблення суми задля уникнення конкурентної процедури.

Капітальний ремонт ОНВК «Гімназія № 7 — спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови» обійдеться місту в 16 мільйонів та ще 100 тисяч гривень. Здійснюватиме ремонт будівлі ТОВ «Будівельна компанія «Градо-Строй». Але і тут не без сюрпризів. Як виявилось, 2017 року вже проводився капітальний ремонт цієї ж гімназії. Тоді на нього пішло 24 мільйони і майже 400 тисяч гривень із міського бюджету, а роботи виконувало ТОВ «МСК — строй». Чи то тоді роботи були виконані настільки неякісно, що за два роки довелося все перероблювати, чи то ще склались якісь непереборні обставини. Проте за два роки на цю школу було витрачено понад 40 мільйонів гривень, і ніхто не може мати певності, що капітальний ремонт тут проводиться востаннє.

Капітальний ремонт покрівлі та приміщень для розташування амбулаторії сімейної медицини на Люстдорфській дорозі. У будь-якому разі, нова амбулаторія — це добре. Тому п’ять мільйонів гривень на ремонт приміщень, у яких запрацює ця нова амбулаторія, не так і багато. Виконувати ці роботи буде ТОВ «Прайм-Сістем». Проте в серпні 2018 року вже була одна така закупівля, сума тоді була значно меншою — лише півтора мільйони гривень. Роботи виконував той же «Прайм-Сістем». Якщо ж п’ять мільйонів гривень поточного 2019 року пішли на виправлення якихось недоліків, які були допущені 2018 року, то дивує те, що сума втричі більша. Якщо управління капітального будівництва так сильно прорахувалося 2018-го, що замість потрібних шести з половиною мільйонів надало лише півтора, то виникає питання щодо компетенції чиновників. Чи, можливо, це просто спосіб витратити гроші?

Капітальний ремонт будівлі та елементів благоустрою Одеської загальноосвітньої школи №110 обійдеться міському бюджету в трохи більше ніж вісім мільйонів гривень. Капітально ремонтувати школу буде ТОВ «Комунікаційні та інженерні мережі». Але, знову ж таки, 2017 року вже була точно така ж закупівля на півтора мільйони гривень. Піднявши договори, ми виявили, що тоді йшлося про спортзал. Що ремонтують 2019 року вже за вісім мільйонів, не ясно. Може, знову той же спортзал...

На ремонтно-реставраційні роботи будівлі ОЗОШ № 26 місто витратить 2019 року 11 мільйонів і майже 300 тисяч гривень. Роботи виконуватиме ТОВ «Одесголовпостач». Але придивимось уважно і виявимо, що ця фірма вже другий рік займається цим ремонтом і гроші на нього також надаються уже вдруге. Першого разу в березні 2018 року вже було надано майже вісім мільйонів саме на цю школу.

Що ми бачимо. Майже кожен великий ремонт супроводжується тим, що він уже колись відбувався. Кошти надаються по другому разу. І ніхто не застрахований від того, що такі витрати будуть повторюватись. Адже навколо стільки непевного: погодні катаклізми, курс долара, зміна влади. Все це впливає на стан і вартість виконуваних робіт, так що мати певність, чи не доведеться завтра надати для ремонту вдвічі більшу суму, ніж була надана вчора, неможливо.

Ми проглянули лише п’ять весняних закупівель, але ця схема дуже зручна і працює постійно, і не лише в Одеській міській раді. Ну, хто перевірятиме, чи надавалися на ту чи іншу будівлю гроші рік, два, а то й три тому. В нашій пострадянській свідомості перманентний ремонт — це нормальний стан. От тільки ненормально, що гроші платників податків використовуються бездумно, а самі платники податків часто забувають, що бюджет — це їхні гроші, які потрібно контролювати.



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