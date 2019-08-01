Горе-батька вже не вперше заставляють погашати заборгованість по аліментах Уміння вчитися на своїх помилках дозволяє людині отримати той необхідний життєвий досвід, який в майбутньому при схожих обставинах допомагає уникати подібних прорахунків.

Житель Буринського району двічі потрапляв у боргову яму. Обидва рази чоловік, який повинен був піклуватися про добробут власного сина В’ячеслава, сплачуючи аліменти, вводив його в оману. Першого разу батько Андрій до кінця не усвідомив свої помилки, а покарання у вигляді накладених обмежень на його права та заборона на виїзд за кордон не змусили обрати правильний життєвий шлях. Погасивши заборгованість та позбавившись санкцій, що передбачаються ініційованим Мін’юстом пакетом законів #ЧужихДітейНеБуває, чоловік згодом почав накопичувати нову.

Так, останній борг у розмірі майже 10 тисяч гривень став приводом для чергової зустрічі неплатника з фахівцями юстиції Сумщини. Завдяки раніше застосованим обмежувальним заходам та правильно проведеній роз’яснювальній роботі правниками, чоловіку вдалося згадати про пережиті незручності. Бажання вільно подорожувати за кордоном та залишитися з повним обсягом свобод переконали батька у доцільності погашення заборгованості у повному обсязі.