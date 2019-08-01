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Зарічний відділ державної виконавчої служби м.Суми
Зарічний відділ державної виконавчої служби м.Суми
Сегодня 10:42121

ЗБИРАЙ КОШТИ НА ВІДПУСТКУ, А НЕ НА СПЛАТУ ВІДСОТКІВ ЗА НАКОПИЧЕНІ БОРГИ

Пам’ятки Ізраїлю ваблять багатьох туристів: стародавній Єрусалим та Стіна Плачу, Мечеть Омара і храм Гробу Господнього. Кожен рік ця держава приваблює тисячі туристів. Ініційований Міністерством юстиції України пакет законів #ЧужихДітейНеБуває значно обмежив можливості багатьох неплатників аліментів у виїзді, як на Святу Землю, так і в інші країни світу.

Мешканець Сумського району, плануючи літній відпочинок, зосередив увагу на подорожі до Ізраїлю, але згодом був змушений відмовити собі у відпочинку. Причиною цьому стали накладені фахівцями юстиції Сумщини постанови, що обмежили права чоловіка.

Накопичений борг по аліментах у розмірі 40 тисяч гривень (які швидко перетворились у 62 тисячі гривень) перекрив батьку кордон та організував незаплановану зустріч з його родиною. Бажання поновити втрачені свободи та продовжити мандрівку стали приводом для сумчанина сплати у повному обсязі заборгованість, штраф у сумі 18 тисяч гривень та виконавчий збір на користь держави у розмірі 4 тисяч гривень.

До речі, з початку року завдяки законодавчим новелам на користь дітей Сумщини було стягнуто понад 90 мільйонів гривень аліментних коштів.

Право А НЕ НА СПЛАТУ ВІДСОТКІВ ЗА НАКОПИЧЕНІ БОРГИ ЗБИРАЙ КОШТИ НА ВІДПУСТКУ
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