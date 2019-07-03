Податкова знижка - державна допомога у навчанні Можливість отримати знижку на оплату будь-яких товарів чи послуг завжди приносить задоволення. Зменшення ціни робить пропозицію доступнішою та допомагає попиту не згаснути. Навчання тому не виключення, оскільки сьогодні існує можливість отримати податкову знижку.

У зв’язку з початком нового навчального року, фахівці юстиції Сумщини інформують громадян про право на отримання податкової знижки. Для батьків можливість повернути певну частину коштів сплачену за навчання, буде приємним бонусом до освіти, що здобуде дитина після закінчення учбового закладу. Також, таким правом може скористатися і той, хто навчається, якщо має дохід та сам платить за своє навчання.

Для отримання податкової знижки необхідно мати такі документи:

- Копію паспорта;

- Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номера (крім фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта);

- Довідку про доходи за формою №3;

- Копію договору з закладом освіти;

- Копію квитанцій (чеків, платіжних доручень) про оплату навчання;

- Оригінали документів, що підтверджують ступінь споріднення (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб);

- Податкову декларація про майновий стан і доходи;

- Заяву із зазначенням реквізитів рахунку для перерахування відшкодування.

Проте, варто пам’ятати, що податкова знижка не надається приватним підприємцям, і її не можна отримати на оплату навчання на військовій кафедрі та інших курсах в закладах освіти та на навчання за кордоном.