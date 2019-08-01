Сумчанин 2 роки нехтував сином, як наслідок – чоловік лишився 52 тисяч гривень Коли байдужість батьків до власних дітей переходить грань дозволенного, на захист прав молодого покоління приходять санкції ініційованого Мін’юстом закону #ЧужихДітейНеБуває. Важелі впливу новел законодавства мають великий тиск на злісних неплатників аліментів.

У Сумах місцевий житель Григорій ухилявся від батьківських обов’язків впродовж 2 років та накопичив борг у розмірі майже 38 тисяч гривень.

Окрім примусових заходів у вигляді накладення арешту на майно та кошти боржника, обмеження його у праві виїзду за кордон, полювання, користування транспортними засобами та зброєю, фахівці юстиції Сумщини застосували стосовно чоловіка й економічні санкції.

«До тих громадян, які не сплачують аліменти понад 1 рік, застосовується штраф у розмірі 20% від суми заборгованості, понад 2 роки – 30%, якщо ж не платять більше 3 років сума боргу збільшується на 50%. У випадку з сумчанином, його син Ваня не бачив від батька фінансової підтримки понад 2 роки. Так, борг неплатника перетворився з 38 тисяч гривень на майже 53 тисячі гривень, куди увійшов не тільки штраф з відповідним відсотком, а й виконавчий збір», – розповіла керівник юстиції Сумщини Ірина Свистун.

Очільниця юстиції додала, що батько під тиском застосованих заходів примусового виконання все ж таки розрахувався з дитиною, погасивши всю суму боргу.