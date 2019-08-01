Далекобійника не пустили у рейс через борги по аліментах З появою пакету законів #ЧужихДітейНеБуває, ініційованого Міністерством юстиції України, тисячі неплатників аліментів були вимушені налагодити відносини зі своїми родинами задля відновлення звичного способу життя.

Житель Тростянеччини не став тому виключенням. Чоловіку подобалось жити заради себе, а відсутність поряд родини та хвилювань за її добробут, сприяли цьому. За постійними рейсами далекобійник не вгледів, як накопичився борг у розмірі 19 тисяч гривень.

Проте однією сумою несплачених аліментів не обійшлось. Фахівцями юстиції Сумщини були винесені постанови, що обмежили права неплатника. Спричинені труднощі у зв’язку з неможливістю виїхати за кордон та керування транспортними засобами змусили чоловіка розпочати діалог з рідними людьми. Оскільки він розумів, якщо не залишить Єдиний реєстр боржників https://erb.minjust.gov.ua/, то доведеться шукати нову роботу. Змінювати життєвий маршрут йому не хотілося, тому й довелось знайти сил та сплатити борг у повному обсязі. Таке розумне рішення дозволило зняти встановлені обмеження та налагодити колишній спосіб життя.