Урок математики від Мін’юсту: як перетворити 30 тисяч гривень боргу на 40 У минулому році Мін’юст розпочав масштабну боротьбу, направлену на стягнення аліментних заборгованостей зі злісних неплатників, запровадивши пакет законів #ЧужихДітейНеБуває. Одними із дієвих важелів впливу цього законодавства є економічні санкції, які передбачають збільшення суми заборгованості пропорційно рокам байдужості батьків до малечі.

На Глухівщині чоловік несистематично та не в повному обсязі сплачував сину аліменти, внаслідок чого утворився борг у розмірі понад 30 тисяч гривень. Фахівці юстиції не стояли осторонь економічного нехтування дитиною та застосували до боржника штрафні санкції. А саме, заборгованість глухівчанина збільшили на 20%, а також нарахували виконавчий збір. Таким чином 30 тисяч боргу неплатника перетворились у 40. З метою усунення подальших проблем батько у повному обсязі погасив борг.

Варто зазначити, що за несплату понад 1 рік застосовується до аліментників штраф у розмірі 20% від суми боргу, понад 2 роки – 30%, а у випадку коли батьки фінансово не підтримують молоде покоління більше ніж 3 роки розмір заборгованості збільшується на 50%. До речі, головною особливістю цих санкцій є те, що вони у повному обсязі перераховуються на користь дітей.