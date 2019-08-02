Меседж протидії кібербулінгу від фахівців юстиції Сумщини Дані, які приводять спеціалісти дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), говорять за себе – чверть українських дітей стали жертвами знущань у школах чи в інших дитячих колективах. При цьому майже половина підлітків, які стали свідками булінгу, не реагували на такі неправомірні дії з боку однолітків. У зв’язку з цим фахівців юстиції Сумщини в рамках правопросвітницького проєкту «Я МАЮ ПРАВО!» продовжують роботу, направлену на підвищення правової свідомості молодого покоління в питанні нетерпіння до цькування.

Враховуючи тенденцію сучасності щодо переміщення дозвілля дітей у простори інтернету, правники завітали у сумський табір «Сонячний» з темою меседжу протидії саме кібербулінгу як самому розповсюдженому різновиду цькування. Під час відвертого диспуту підлітки мали змогу на окремих прикладах з життя розглянути види булінгу, відповідальність за скоєння знущань, алгоритм дій у разі, якщо дитина стала свідком цькування. Крім того, спеціалісти юстиції зазначили, що ознаками кібербулінгу, як й інших видів знущань, є:

систематичність (повторюваності);

наявність сторін – кривдника (булера), потерпілого (жертви булінгу), спостерігачів;

наслідки у вигляді психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страху, тривоги, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого.

Варто зазначити, що в ході спілкування присутні охоче дискутували з фахівцями установи, розповідавши про власні приклади. Таке положення справ свідчить, що тема протидії булінгу й на літніх канікулах залишається актуальною.