Меседж протидії кібербулінгу від фахівців юстиції Сумщини

Враховуючи тенденцію сучасності щодо переміщення дозвілля дітей у простори інтернету, правники завітали у сумський табір «Сонячний» з темою меседжу протидії саме кібербулінгу як самому розповсюдженому різновиду цькування. Під час відвертого диспуту підлітки мали змогу на окремих прикладах з життя розглянути види булінгу, відповідальність за скоєння знущань, алгоритм дій у разі, якщо дитина стала свідком цькування. Крім того, спеціалісти юстиції зазначили, що ознаками кібербулінгу, як й інших видів знущань, є:
Варто зазначити, що в ході спілкування присутні охоче дискутували з фахівцями установи, розповідавши про власні приклади. Таке положення справ свідчить, що тема протидії булінгу й на літніх канікулах залишається актуальною.