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Зарічний відділ державної виконавчої служби м.Суми
Зарічний відділ державної виконавчої служби м.Суми
Вчера 14:26123

Батьківство – це не робота на час шлюбу, а обв’язок на все життя

Борги по аліментах стають приводом для погіршення і без того складних відносин, що склалися після розлучення.

Багато українських родин спіткала проблема невчасно сплачених дитячих коштів, вирішити яку допомагає пакет законів  #ЧужихДітейНеБуває, що був ініційований Міністерством юстиції України. Завдяки важелям чинного законодавства, з початку року на Сумщині стягнуто понад 92 мільйони гривень аліментної заборгованості.

Житель Путивльського району Андрій не сплачував аліменти на утримання своєї дитини та накопичив борг у розмірі 5 тисяч гривень. Його безвідповідальна поведінка допомогла зайняти місце у Єдиному реєстрі боржників https://erb.minjust.gov.ua/. Небажання бути «білою вороною» та хвилювання за більш неприємні наслідки, змусили батька вчасно схаменутися та відшкодувати борг.

Трохи далі дійшов мешканець Охтирського району Станіслав. Чоловік не сплатив своїй родині майже 11 тисяч гривень, завдяки чому був обмежений у низці прав, зокрема у праві виїзду за кордон. Бажання оновлювати горизонти спонукало батька до погашення заборгованості та усвідомлення вчинених помилок.

На Путивльщині ще один громадянин переступив межі довіри, коли раптом перестав сплачувати аліменти на дитину та накопичив борг у розмірі  майже 5 тисяч гривень. Така поведінка стала для фахівців юстиції Сумщини приводом у застосуванні до неплатника відповідних заходів впливу. Додавши неплатника до Єдиного реєстру боржників, правникам вдалося пробудити здоровий глузд батька Володимира та сприяти негайній виплаті дитячих коштів.

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