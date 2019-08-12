Сумчанина оштрафували на 50 тисяч гривень за 100-тисячний борг У сім’ях, де намагання одного з батьків створити всі необхідні умови для повноцінного розвитку дитини руйнуються байдужістю іншого, завжди потрібна допомога. Пакет законів #ЧужихДітейНеБуває, ініційований Міністерством юстиції України, змусив знайти домовленість та взаєморозуміння у багатьох родинах та допоміг малечі захистити свої економічні права.

Байдуже ставлення мешканця Сум до своєї родини, що тривало понад 3 роки, утворило борг перед неповнолітнім Дмитром у розмірі майже 95 тисяч гривень. Батько вперто не бажав виконувати свій обов’язок, вважаючи, що колишня дружина впорається за двох, але фахівці юстиції Сумщини були іншої думки.

На майно та кошти боржника був накладений арешт та винесено постанови про обмеження його прав, але це не дало правникам бажаного результату. Чоловік продовжував ігнорувати сина та не думав про виплату боргу. Ситуація кардинально змінилася після того, як неплатник був ознайомлений зі складеним адміністративним протоколом та його наслідками у вигляді суспільно корисних робіт. Небажання фарбувати паркани та мести вулиці допомогло батьку усвідомити свою провину та сплатити борг у повному обсязі, а також штраф в сумі 47 тисяч гривень та виконавчий збір на користь держави у розмірі майже 10 тисяч гривень.