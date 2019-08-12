Хто допоможе сумчанам у боротьбі з домашнім насильством? Суспільство звикло, що сімейні сварки – справа особиста та не потребує значної уваги та розголосу. Звісно родинний побут складно уявити без непорозумінь, але варто пам’ятати про тонку межу між простою суперечкою та насильством.

З метою впровадження правопросвітницької кампанії «Стоп насильство», що існує в межах загальнонаціонального проєкту «Я МАЮ ПРАВО!», фахівці юстиції Сумщини інформують громадян щодо різновидів домашнього насильства, до яких відносяться:

- фізичне (заподіяння тілесних ушкоджень, незаконне позбавлення волі, мордування, залишення в небезпеці, ненадання допомоги, заподіяння смерті);

- сексуальне (будь-які діяння сексуального характеру, вчинені без згоди особи);

- психологічне (словесні образи, погрози, приниження, переслідування);

- економічне (умисне позбавлення житла, їжі, одягу, коштів чи документів).

Не слід закривати очі на протиправну поведінку та очікувати на здоровий глузд домашніх тиранів. Мовчання створює із постраждалого від домашнього насильства союзника, який полегшує знущання.

Керівник юстиції Сумщини Ірина Свистун розповіла, що тривалий час в Україні боялися говорити про домашнє насильство. Мовляв, це проблема, котру не можна виносити на широкий загал. Але сьогодні Мін’юст вголос засвідчує – ми будемо боротися з цим ганебним явищем, впроваджуючи тематичні кампанії та ініціативи.

Вона додала, що у випадку, коли громадянин став учасником або свідком протиправних дій, слід негайно викликати поліцію – 102, та звернутися на «гарячу лінію» – 116-123, отримані поради допоможуть знизити ризики настання небажаних наслідків. А у випадку насильства стосовно дитини – додатково повідомити службу у справах дітей.

Разом з тим очільниця обласної юстиції додала, що новостворена ініціатива від Мін’юсту «Сімейні радники», що спеціалізується у сфері розв’язання проблем, пов’язаних з домашнім насильством, завдяки досвідченим фахівцям допомагає у цьому непростому питанні. Спілкування сімейних радників з громадянами відбувається щовівторка та щочетверга з 09:00 до 12:00 за адресою: м. Суми, майдан Незалежності, 8. Також свої питання можна залишати на сторінці «Сімейних радників Сумщини» у соціальній мережі Фейсбук

– https://www.facebook.com/groups/665575643918718/