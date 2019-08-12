Подарунок до повноліття сину від батька зробила юстиція Житель Глухова не поспішав сплачувати своїй дитині аліменти, призначені рішенням суду ще 2013-го року у сумі 400 гривень щомісячно.

Дитина росла, заборгованість, на жаль, з роками теж зростала. І тільки нові інструменти впливу, передбачені законом #ЧужихДітейНеБуває, у вигляді обмежувальних постанов, стали тією силою, яка забезпечила виконання батьківського обов’язку.

До свого повноліття син Владислав отримав майже 14 тисяч гривень батьківських коштів. Юстиція Сумщини, дієво займаючись питанням захисту прав дітей на вчасне і повне отримання аліментів, вкотре нагадує батькам-боржникам по аліментах: зобов’язання перед дітьми не зникають, навпаки, за прострочені терміни сплати ви додатково будете сплачувати штрафні санкції, які додатково отримають ваші діти.

Разом з тим, у цьому році діти на Сумщині отримали більше 95 мільйонів гривень, в тому числі на Глухівщині понад 5 мільйонів.