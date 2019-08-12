Вдале влаштування на роботу допомогло тростянчанину позбутися аліментного боргу Аліменти – це той мінімум, на який заслуговує дитина внаслідок розлучення батьків, але, на жаль, трапляються випадки, коли дорослі вважають, що й цього забагато.

Житель Тростянецького району був покараний за невиконання своїх обов’язків, оскільки бути батьком для своєї дитини стало для чоловіка надскладним завданням. Залишивши всі родинні турботи на колишню дружину, неплатник почав влаштовувати нове життя. Небажання чоловіка замислюватись над своїми помилками накопичило аліментну заборгованість у розмірі 16 тисяч гривень. Спостерігаючи за подібним проявом егоїзму, фахівці юстиції Сумщини втрутились, застосувавши до батька важелі впливу, передбачені пакетом законів #ЧужихДітейНеБуває, ініційованого Мін’юстом.

Влаштування неплатника на добре оплачувану роботу допомогло правникам утримувати необхідну суму коштів із його заробітку. Поповнений бюджет родини обнулив аліментний борг у повному обсязі та дозволив чоловіку позбутися постанов, що обмежували його права, й зняти накладений арешт на майно та кошти.