Блоги

Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
Сегодня 09:57143

Вдале влаштування на роботу допомогло тростянчанину позбутися аліментного боргу

Аліменти – це той мінімум, на який заслуговує дитина внаслідок розлучення батьків, але, на жаль, трапляються випадки, коли дорослі вважають, що й цього забагато.

Житель Тростянецького району був покараний за невиконання своїх обов’язків, оскільки бути батьком для своєї дитини стало для чоловіка надскладним завданням. Залишивши всі родинні турботи на колишню дружину, неплатник почав влаштовувати нове життя. Небажання чоловіка замислюватись над своїми помилками накопичило аліментну заборгованість у розмірі 16 тисяч гривень. Спостерігаючи за подібним проявом егоїзму, фахівці юстиції Сумщини втрутились, застосувавши до батька важелі впливу, передбачені пакетом законів #ЧужихДітейНеБуває, ініційованого Мін’юстом.

Влаштування неплатника на добре оплачувану роботу допомогло правникам утримувати необхідну суму коштів із його заробітку. Поповнений бюджет родини обнулив аліментний борг у повному обсязі та дозволив чоловіку позбутися постанов, що обмежували його права, й зняти накладений арешт на майно та кошти.

Право
view counter
view counter
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Angry Birds 2 в кино» Туроп Ван Орман (США, Финляндия, 2019)
«Angry Birds 2 в кино» Туроп Ван Орман (США, Финляндия, 2019)
Кино Космос
10:15—45грн. 12:10—50грн. 16:30—55 грн.
«Адская кухня» Андреа Берлофф (США, 2019)
«Адская кухня» Андреа Берлофф (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:00 15:10 19:30 21:50 23:10
«Берлин, я люблю тебя» Дианна Агрон (Германия, 2019)
«Берлин, я люблю тебя» Дианна Агрон (Германия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 19:30
«Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» Ксавье Долан (Канада, Великобритания, 2019)
«Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» Ксавье Долан (Канада, Великобритания, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:00 20:30
«Страшные истории для рассказа в темноте» Андре Овредал (США, Канада, 2019)
«Страшные истории для рассказа в темноте» Андре Овредал (США, Канада, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:50 23:00
«Un homme pressé» Эрве Мимран (Франция, 2019)
«Un homme pressé» Эрве Мимран (Франция, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:00 18:00
«Анімаційний БУМ»
«Анімаційний БУМ»
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:30
view counter

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.