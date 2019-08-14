У залі суду злісного боржника позбавили батьківських прав

Мешканець Недригайлівщини впродовж тривалого часу умисно ухилявся від сплати аліментів, мотивуючи це особистою неприязністю до колишньої дружини, внаслідок чого накопичив перед власною донькою борг у розмірі 25 тисяч гривень. Економічне нехтування дитиною стало приводом для державних виконавців накласти арешт на кошти і майно неплатника, а також обмежити його у низці прав, що передбачено ініційованим Мін’юстом законом #ЧужихДітейНеБуває.
Окрім того, скориставшись інформаційними роз’ясненнями фахівців юстиції Сумщини щодо права на звернення до правоохоронних органів з метою притягнення боржника по аліментах до кримінальної відповідальності, стягувачка ініційовала це питання. Разом з тим, жінка подала позов й про позбавлення недригайлівця батьківських прав.
У залі суду батько (під страхом обмеження волі) повністю погасив заборгованість, як наслідок – його колишня дружина відмовилась від подальшого обвинувачення. Одночасно із закриттям кримінальної справи про несплату аліментів, суд розглянув і цивільний позов жінки – чоловік був позбавлений ще й батьківських прав.