На Сумщині боржникам не переоформлюють нотаріуси нерухомість Борги рідко дають можливість жити спокійно. Рано чи пізно невиконані зобов’язання можуть стати причиною погіршених взаємовідносин, втраченої довіри або ж обмеження прав. Остання більш характерна для неплатників аліментів тому, що поява пакету законів #ЧужихДітейНеБуває змусила всіх недобросовісних батьків зазнати утиску деяких свобод.

Мешканець Глухівщини легковажно ставився до рішення суду, що зобов’язувало його щомісячно сплачувати кошти на утримання двох дітей. Не хвилюючись про буденні потреби синів, чоловік повністю занурився у власні справи.

«Маючи намір переоформити нерухоме майно, батько почав підготовку до здійснення даної юридичної операції. Дізнавшись від знайомих про те, що неплатників аліментів вносять до Єдиного реєстру боржників https://erb.minjust.gov.ua/, глухівчанин одразу згадав про суму неперерахованих коштів своїй родині. Так, неплатник, який потрапив до цієї бази, не зможе укласти будь-яку угоду з відчуження майна», - розповіла керівник юстиції Сумщини Ірина Свистун.

Очільниця додала, що відповідно до чинного законодавства, нотаріуси чи інші державні реєстратори перед здійсненням угод з відчуження майна зобов’язані спочатку перевірити інформацію з Єдиного реєстру боржників. У разі, якщо особа, котра звернулась до нотаріуса (реєстратора), значиться у цьому реєстрі, нотаріус (реєстратор) відмовляє такому громадянину у здійсненні правочинів.

Розуміючи, що вчасно невиконаний батьківський обов’язок не дозволить жити спокійно, чоловік вирішив зустрітися з державними виконавцями. Сплативши у повному обсязі борг, який сягнув 9 тисяч гривень, батько нарешті зміг укласти нотаріальну угоду.