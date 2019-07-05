Багатодітна мати навіть після позбавлення батьківських прав продовжувала нехтувати дітьми

У Буринському районі багатодітну матір через байдужість до власних чад позбавили батьківських прав, разом з тим, обов’язок сплати аліментів не зник. Жінка, яка звикла жити заради себе, ігнорувала рішення суду та поступово накопичила борг. Навіть відсутність поряд дітей не викликала у громадянки почуття провини та бажання до вчинення рішучих дій, спрямованих на постійне перебування з малечею.
«Відновлюючи економічні права Діани, Аліси та Сергія, фахівці юстиції Сумщини звернули стягнення заборгованості на доходи неплатниці. Так, отримані понад 6 тисяч гривень з оренди земельної ділянки, дали старт для погашення заборгованості у повному обсязі. Наразі процедура стягнення коштів триває», - розповіла керівниця обласної юстиції Ірина Свистун.
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