Багатодітна мати навіть після позбавлення батьківських прав продовжувала нехтувати дітьми Дитина потребує постійної уваги та піклування, а систематичне невиконання обов’язків, пов’язаних з її вихованням, – це причина для позбавлення особи батьківських прав. Проте, згідно з чинним законодавством, навіть після цієї складної процедури такі батьки не звільняються від економічної підтримки малечі.

У Буринському районі багатодітну матір через байдужість до власних чад позбавили батьківських прав, разом з тим, обов’язок сплати аліментів не зник. Жінка, яка звикла жити заради себе, ігнорувала рішення суду та поступово накопичила борг. Навіть відсутність поряд дітей не викликала у громадянки почуття провини та бажання до вчинення рішучих дій, спрямованих на постійне перебування з малечею.

«Відновлюючи економічні права Діани, Аліси та Сергія, фахівці юстиції Сумщини звернули стягнення заборгованості на доходи неплатниці. Так, отримані понад 6 тисяч гривень з оренди земельної ділянки, дали старт для погашення заборгованості у повному обсязі. Наразі процедура стягнення коштів триває», - розповіла керівниця обласної юстиції Ірина Свистун.