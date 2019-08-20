НА 100 МІЛЬЙОНІВ ГРИВЕНЬ ПОПОВНИЛИСЯ КИШЕНІ МАЛЕЧІ СУМЩИНИ

Безвідповідальні батьки сподіваються, що розлучення – це кінцева зупинка, вихід на якій залишить позаду всі сімейні турботи. Пакет законів #ЧужихДітейНеБуває, що був ініційований Мін’юстом, завдяки своїм санкціям став для неплатників аліментів постійним нагадуванням про наявність у них певного кола зобов’язань.

Безробіття та повна відсутність відповідальності мешканця Краснопільського району залишили трьох його синів без фінансової підтримки. Несплачені аліменти накопичили борг, який змусив державних виконавців застосувати до неплатника передбачені законодавством обмеження. Саме завдяки зверненому стягненню на кошти, які неплатник отримував за оренду земельної ділянки, було погашено близько 9 тисяч гривень аліментів.

Дочка жителя Глухівського району тривалий час не отримувала від батька аліментів. Борг, який вже сягнув майже 8 тисяч гривень, постійно зростав, а відношення неплатника до виконання свого обов’язку залишалось незмінним. Допомогли неповнолітній Анастасії поновити свої економічні права фахівці юстиції Сумщини, які внесли батька до Єдиного реєстру боржників та наклали арешт на його майно і кошти. Зазнавши подібних обмежень, чоловік сплатив заборгованість у повному обсязі.

А на Білопільщині через відсутність у чоловіка стабільного заробітку, його донька була вимушена чекати перерахування коштів за оренду земельної ділянки. Отримані гроші допомогли правникам зменшити борг у понад 6 тисяч гривень.

Загалом, з початку року діти на Сумщині вже отримали 100 мільйонів гривень аліментних коштів.