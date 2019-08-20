112 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ БОРГУ І ТИ – МІШЕНЬ ДЛЯ САНКЦІЙ ЗАКОНУ #ЧужихДітейНеБуває

Правами людини окреслюються межі можливої поведінки, а обов’язками – належної. Недотримання встановлених кордонів створює дисбаланс та ускладнює життя іншим учасникам правовідносин.

Розлучившись з дружиною, сумчанин Олександр понад 3 роки не виконував батьківський обов’язок, чим порушив право своєї доньки на сім’ю. Довготривала байдужість дала свої гіркі плоди та спонукала правників до рішучих дій. Накладений арешт на кошти й майно та винесені постанови про обмеження прав стали реакцією фахівців юстиції Сумщини на 70-тисячну аліментну заборгованість чоловіка.

Незручності, які були створені обмеженням свобод, нагадали батьку про його поведінку стосовно дитини. Бажаючи жити колишнім життям, громадянин усвідомив свої помилки та сплатив борг у повному обсязі, а також штраф в сумі 35 тисяч гривень та виконавчий збір на користь держави у розмірі 7 тисяч гривень.

Перерахувавши загалом 112 тисяч гривень за власну безвідповідальність, сумчанин усвідомив важливість вчасно сплачених аліментів, а отриманий досвід допоможе йому не стати мішенню для санкцій пакету законів #ЧужихДітейНеБуває в майбутньому.