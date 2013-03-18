Блоги

Сумське регіональне відділення Асоціації міст України
Сумське регіональне відділення Асоціації міст України
Вчера 08:00163

Асоціація міст України занепокоєна блокуванням коштів громад

Голова Асоціації міст України, мер Києва Віталій Кличко звернувся до Президента України та до прем’єр-міністра не позбавляти міста коштів, передбачених у Держбюджеті України на 2019 рік на програми соціально-економічного розвитку громад.

«Асоціація міст України висловлює занепокоєння та переконливо просить вас втрутитися у ситуацію щодо блокування Офісом Президента України спрямування з Державного бюджету місцевим бюджетам коштів, визначених у розпорядженнях Кабінету Міністрів України, - йдеться у листі Кличка Президенту України. - Ці кошти – 10 млрд грн - передбачені у Держбюджеті на 2019 рік, і громади очікують на їх отримання. Зволікання із спрямуванням фінансування на місця  вкрай негативно позначиться на реалізації проектів у громадах. І через  такі затримки територіальні громади можуть не встигнути освоїти кошти до кінця поточного бюджетного року», - підкреслив голова АМУ.

Кличко наголосив, що кошти, про які йдеться, вкрай необхідні територіальним громадам для реалізації та завершення важливих для міст проектів. Зокрема, будівництва та ремонту шкіл і дитсадків, ремонту та благоустрою вулиць, облаштування медичних амбулаторій, інклюзивних центрів та класів.

«Це – невеликі за об’ємом фінансування, але дуже соціально важливі проекти, втілення яких впливає на якість життя мешканців міст, селищ та сіл, об’єднаних територіальних громад. Асоціація міст України просить вас захистити їх інтереси!», - наголосив Віталій Кличко.

Такого ж листа голова АМУ спрямував прем'єр-міністру України.

За матеріалами сайту Асоціації міст України

Экономика Місцеве самоврядування
view counter

По тематике

Сумське регіональне відділення Асоціації міст України
Рішення Уряду несе загрозу припинення теплопостачання міст

Постановою Кабінету Міністрів України встановлено нові граничні тарифи на послуги з постачання теплової енергії та гарячого водопостачання, які є нижчими...

Сумське регіональне відділення Асоціації міст України 19.07.2019 10:44
Сумське регіональне відділення Асоціації міст України
Уряд виділив 1,4 млрд грн на підтримку малих міст

Білопілля, Ворожба, Липова Долина, Велика Писарівка та Ямпіль отримають цього року 30 млн.грн. додаткового фінансування з державного бюджету....

Сумське регіональне відділення Асоціації міст України 19.07.2019 08:29
Сумське регіональне відділення Асоціації міст України
Додаткова дотація на утримання закладів освіти та охорони здоров’я: сучасний стан та перспективи

Державна підтримка органів місцевого самоврядування в частині фінансування делегованих повноважень в сферах освіти та охорони здоров’я завжди була принциповим питанням....

Сумське регіональне відділення Асоціації міст України 25.02.2019 07:27
Свирид Голохвастов
Не носіть на животі кролячу шкурку !

Больного П. не мог вылечить ни один врач - не могли найти тех болезней, которые по мнению П. у него... 3

Свирид Голохвастов 18.03.2013 12:35
view counter
view counter
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.