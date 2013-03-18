Асоціація міст України занепокоєна блокуванням коштів громад Голова Асоціації міст України, мер Києва Віталій Кличко звернувся до Президента України та до прем’єр-міністра не позбавляти міста коштів, передбачених у Держбюджеті України на 2019 рік на програми соціально-економічного розвитку громад.

«Асоціація міст України висловлює занепокоєння та переконливо просить вас втрутитися у ситуацію щодо блокування Офісом Президента України спрямування з Державного бюджету місцевим бюджетам коштів, визначених у розпорядженнях Кабінету Міністрів України, - йдеться у листі Кличка Президенту України. - Ці кошти – 10 млрд грн - передбачені у Держбюджеті на 2019 рік, і громади очікують на їх отримання. Зволікання із спрямуванням фінансування на місця вкрай негативно позначиться на реалізації проектів у громадах. І через такі затримки територіальні громади можуть не встигнути освоїти кошти до кінця поточного бюджетного року», - підкреслив голова АМУ.

Кличко наголосив, що кошти, про які йдеться, вкрай необхідні територіальним громадам для реалізації та завершення важливих для міст проектів. Зокрема, будівництва та ремонту шкіл і дитсадків, ремонту та благоустрою вулиць, облаштування медичних амбулаторій, інклюзивних центрів та класів.

«Це – невеликі за об’ємом фінансування, але дуже соціально важливі проекти, втілення яких впливає на якість життя мешканців міст, селищ та сіл, об’єднаних територіальних громад. Асоціація міст України просить вас захистити їх інтереси!», - наголосив Віталій Кличко.

Такого ж листа голова АМУ спрямував прем'єр-міністру України.

За матеріалами сайту Асоціації міст України