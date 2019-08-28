12 тисяч гривень коштувало кролевчанину буденне життя Мешканця Кролевецького району, який несистематично та в неповному обсязі сплачував своїй дитині аліменти, обмежили у низці прав, що передбачено новелами ініційованого Мін’юстом закону #ЧужихДітейНеБуває. Аби відновити своє повсякденне життя, чоловіку довелося підкоритися важелям впливу.

«Розбуркати кролевчанина, який накопичив 12 тисяч гривень боргу по аліментах, фахівцям юстиції Сумщини допомогли санкції чинного законодавства. Після обмеження неплатника у праві володіння зброє, полювання, керування транспортними засобами та виїзду за межі країни, батькові все ж таки довелося згадати про власну доньку. Символічним стало те, що чоловік під тиском застосованих заходів примусового виконання повністю розрахувався з Богданою саме на день її повноліття», - розповіла керівниця обласної юстиції Ірина Свистун.

До речі, з початку року на Сумщині діти вже отримали понад 100 мільйонів гривень аліментів, з них майже 3 мільйони гривень – малеча Кролевецького району.