Сумські онлайн-медіа майже не пишуть про етнічні групи, зате не цураються мови ворожнечі Онлайн-ЗМІ Сумщини вкрай рідко розміщують матеріали про етнічні групи чи національні меншини. Що ж стосується використання у своїх новинах мови ворожнечі, то такі випадки зафіксовано у більшості сумських новинних сайтів.

Такими є результати моніторингу сумських онлан-медіа, проведеного Інститутом масової інформації. Моніторингом було охоплено п’ять найбільших за аудиторією сумських сайтів – Данкор онлайн, 0542.ua, Сумські дебати, Sumy.Today та The Sumy Post за період з з 5 по 9 серпня.

Загалом, за моніторинговий тиждень у п’яти виданнях було опубліковано 839 новин. І лише єдина публікація (0,12% від загальної кількості матеріалів) стосувалася представників етнічних груп.

Мова йде про матеріал сайту Данкор онлайн «Сумчани взяли участь у Марші пам’яті у Варшаві», в якому розповідається про візит делегації Товариства польської культури у Сумах на Марш пам’яті до столиці Польщі. Видання подає інформацію цілком толерантно, без використання мови ворожнечі щодо етнічної групи.

На жаль, інші медіа не зацікавилися ні цією, ні іншими подіями, пов’язаними з етнічними групами Сумщини.

У той же час медіа не утрималися від використання мови ворожнечі при висвітленні інших тем - шість публікацій (0,72% від усієї кількості новин) містили вирази, які можна класифікувати як мову ворожнечі. Усі вони стосувалися кримінальної тематики. Зокрема, сайт SumyToday при висвітленні розслідування сумською Нацполіцією справи щодо викрадення автомобіля, який належить дружині співробітника Сумського відділу поліції, використав у заголовку жаргонізм «блатні»: «У Сумах через угон авто у поліціянта провели 11 обшуків у «блатних». Автор новини під «блатними» мав на увазі «кримінальних авторитетів», яких пов’язують з лідерами місцевого кримінального світу.

Видання Данкор онлайн і Сумські дебати передрукували цю новину, не вважаючи за потрібне змінити її заголовок: «В Сумах из-за угона авто у полицейского провели 11 обысков у «блатных» і «У Сумах через угон автівки полісмена провели 11 обшуків у «блатних».

Ще один випадок використання сумськими медіа мови ворожнечі також був пов’язаний із публікаціями на тему криміналу, але вже ґрунтувався на прес-релізі обласного управління Нацполіції. У повідомленні правоохоронців розповідалося про затримання на вулиці людини з ознаками неадекватної поведінки. При цьому усі три згадані вище сайти використали у заголовках новин, написаних за цим прес-релізом, термін «неадекват»: «Сумские копы задержали неадеквата с ножом», «У Сумах на Білопільській розгулював неадекват із ножем», «Сумські копи затримали неадекватна з ножем». Таким чином особі з поведінкою, яка не відповідає загальноприйнятим соціальним нормам, навішується ярлик із завідомо негативним забарвленням.

Загалом можна констатувати, що в сумських онлайн-медіа використовується мова ворожнечі – такі факти зафіксовані у трьох із п’яти проаналізованих сайтів (SumyToday, Данкор онлайн і Сумські дебати). При цьому фактів застосування мови ворожнечі у матеріалах про етнічні групи зафіксовано не було – можливо тому, що таких матеріалів у сумських медіа практично немає.

Олексій Захарченко, регіональний представник ІМІ у Сумській області

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