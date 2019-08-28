Повернений борг став плідним результатом діалогу між неплатником та правниками Корисні поради завжди стануть у пригоді, головне вчасно ними скористатися. Саме так вирішив вчинити мешканець Тростянеччини, коли під загрозою опинилися його права.

Накопичення боргу перед дитиною, стало для чоловіка звичною справою, тому він не бажав зупинятися. Фахівці юстиції Сумщини, які завжди гостро реагували на утиски економічних прав дітей, втрутились у ситуацію. Так, завдяки проведеній правниками профілактичній роботі, неплатнику було роз’яснено щодо його помилок та нагадано про недопущення утворення боргу, який, до речі, на той час сягнув 18 тисяч гривень.

Зрозумівши, що несплачені аліменти – достатній привід для застосування заходів примусу, батько вирішив не ускладнювати своє становище. Щоб не бути обмеженим у правах та вільно розпоряджатися майном й коштами, чоловік погасив заборгованість у повному обсязі.

Так, здоровий глузд допоміг жителю Тростянецького району не поповнити списки тих, хто на собі відчув санкції передбачені пакетом законів #ЧужихДітейНеБуває.