Що таке податкова знижка на навчання та як її отримати? Консультує Міністерство юстиції в рамках проєкту «Я МАЮ ПРАВО!»

Що таке податкова знижка на навчання?

Податкова знижка – це сума, на яку дозволяється зменшити розмір сплаченого особою податку на доходи фізичних осіб у зв’язку з оплатою нею послуг навчання.

Раніше до переліку витрат, на які поширюється податкова знижка, входила оплата послуг навчання виключно в закладах професійної (професійно-технічної) та вищої освіти. З 2018 року податкову знижку можна отримати також на оплату навчання дитини в закладах дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти. Це саме стосується й аспірантів.

Який розмір податкової знижки?

Податкову знижку вигідніше оформляти на того члена родини, хто має офіційну роботу і отримує більшу зарплату. Розмір соціальної знижки залежить від суми сплачених податків, але не може перевищувати 18% .

Наприклад: протягом 2018 року батько витратив на навчання сина 10 тисяч гривень. При цьому його офіційний дохід у цьому ж році склав 100 тисяч гривень.

База оподаткування – це дохід батька – 100 000 грн. Із зарплати 100 000 гривень установа, де працює батько, утримала податок на доходи фізичних осіб у розмірі – 18 000 грн.

Із 10000, які батько заплатив за навчання сина, було сплачено податків 1800 грн.

Ці 1800 грн. і повернуть в якості податкової знижки. Тобто з кожної 1000 гривень, сплаченої за навчання, держава повертає 180 гривень.

У кожного розмір податкової пільги, на яку він претендує, буде різнитися. Однак, незалежно від суми, не варто ігнорувати свої права.

Гроші повертаються протягом 60 днів з дня подачі всіх необхідних документів.

Якщо дитина навчається за кордоном?

Внесені зміни до Податкового кодексу містять розширений перелік підстав для отримання податкової знижки на навчання, але існують умови, за яких це неможливо:

особа, яка сплачує за навчання є приватним підприємцем;

особа навчається за кордоном;

особа вступила на військову кафедру.

Також важливо зазначити, якщо дитина відвідує гуртки у приватних закладах, ці заклади мають бути акредитовані в Міністерстві освіти і науки України.

Хто має право на податкову знижку?

Право на отримання податкової знижки на навчання мають громадяни України, які оплачують навчання у закладах дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти за себе або членів його сім’ї 1-го ступеня споріднення (батьки, чоловік/дружина, діти, у тому числі усиновлені).

Як отримати податкову знижку на навчання?

Для того, щоб скористатися податковою знижкою на навчання, Вам потрібно:

оплатити навчання та зберегти квитанцію про оплату;

отримати від роботодавця довідку про доходи;

до 31 грудня поточного року заповнити податкову декларацію про майновий стан та доходи за минулий рік;

подати документи на отримання податкової знижки в органи Державної фіскальної служби за місцем реєстрації та отримати податкову знижку.

Які документи необхідні?

Щоб повернути гроші за навчання, потрібно надати такий пакет документів:

копія паспорта;

копія ідентифікаційного номера;

довідка про доходи за формою №3;

копія договору із закладом освіти;

копії квитанцій (чеків, платіжних доручень) про оплату навчання;

оригінали документів, що підтверджують ступінь споріднення (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб);

податкова декларацію про майновий стан і доходи;

заява, у якій зазначено реквізити рахунку для перерахування відшкодування.

Важливо!

Підтвердженням отриманих освітніх послуг є угода, яку Ви укладаєте із закладом освіти. В ній має бути зазначено: хто надає послугу, хто її отримує, сума оплати та термін надання послуги.

Протягом цього року можна отримати компенсацію за оплату навчання за 2018 рік. Щоб не втратити право на податкову знижку за 2018 рік, потрібно подати декларацію до 31 грудня 2019 року.