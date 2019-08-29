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Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
Вчера 11:30187

Мешканця Сумщини не випустили за кордон через борг по аліментах

Подорож мешканця Білопільського району за кордон була зупинена винесеними постановами, що обмежили його права. Так, фахівці юстиції Сумщини нагадали неплатнику про наявність у нього заборгованості перед сином.

Накладена заборона на мандрівки виявилася не єдиним заходом примусу.

Ознайомившись з повним переліком санкцій, які передбачені пакетом законів #ЧужихДітейНеБуває, батько зрозумів, що опинився у складній ситуації. Оскільки бажання здавати квитки та скасовувати поїздку у чоловіка не було, він вирішив як скоріше розібратися з усіма проблемами.

Проте відношення неплатника до процесу виправлення своїх помилок було не кращим, ніж до виконання батьківських обов’язків.

Білопільчанин, відшкодувавши частину боргу, вважав, що позбудеться встановлених заборон, але 14 тисяч гривень виявилось замало. Тепер батьку доведеться пройти не простий шлях до нульової відмітки на показнику несплачених аліментів. Адже, лише погашення заборгованості у повному обсязі дозволить чоловіку поновити свої права.

Наразі – подорож скасована, а процедура стягнення боргів набирає обертів.

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