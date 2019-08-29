Бажання володіти земельною ділянкою змусило батька сплатити борг Перебування у списку боржників створює ряд незручностей, які деякі неплатники намагаються усунути відразу. Проте для інших подібні труднощі стають приводом, щоб випробувати терпіння як своє, так і чуже.

Розлучення на Глухівщині поповнило Єдиний реєстр боржників черговою безвідповідальною особою, якій виховувати сина не допомогло ні рішення суду про обов’язкову сплату аліментів, ні почуття любові. Батько вважав, що окреслена межа між ним та його родиною допоможе побудувати нове, безтурботне життя, але не вдалося. Застосовані фахівцями юстиції Сумщини санкції, що передбачені пакетом законів #ЧужихДітейНеБуває, одразу зруйнували штучні кордони, що були створені чоловіком та наблизили його до сім’ї.

Винесені постанови, що обмежували права та накладений арешт на майно й кошти, значно звузили коло свобод неплатника. Надані юристами «привілеї» батько відчув у кабінеті нотаріуса, коли через правниче вето він не зміг оформити земельну ділянку. Глухівчанин зрозумів, що не налагодивши стосунки з близькими людьми він й надалі буде зазнавати труднощів. Так, повернений у повному обсязі борг у розмірі 27 тисяч гривень, а також сплачений штраф в сумі понад 13 тисяч гривень та виконавчий збір на користь держави у розмірі майже 3 тисяч гривень, допомогли чоловіку завершити юридичну операцію з майном та поновити права.