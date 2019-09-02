2 мільйони гривень – бонус, який отримали діти Сумщини від батьків-аліментників На Сумщині з початку 2019 року з боржників по аліментах додатково було стягнуто на користь дітей 2 мільйони гривень штрафів. Дані фінансові санкції, передбачені ініційованим Міністерством юстиції України пакетом законів #ЧужихДітейНеБуває, застосовуються до злісних неплатників та реалізовані в Україні вперше.

«Одним з дієвих інструментів впливу на недобросовісних батьків є накладення штрафу на суму боргу по аліментах. Так, з початку року кишені малечі додатково поповнилися 2 мільйонами гривень. Це кошти, на які маленькі громадяни навіть не розраховували, – зазначає керівниця юстиції Сумщини Ірина Свистун. – Наприклад, на мешканця обласного центру за 3 роки байдужості до власної доньки (у зв’язку з чим накопичився борг у розмірі 70 тисяч гривень) був накладений штраф у розмірі 35 тисяч гривень. Реакція батька не змусила на себе довго чекати – заборгованість була погашена у повному обсязі разом зі штрафом. І таких прикладів дуже багато. Нещодавно, до речі, схожий випадок також трапився у Сумах. Чоловік за несплату аліментів та 100-тисячний борг був оштрафований на 50 тисяч гривень. Аби позбутися утиску санкцій і подальших проблем, містянин все ж таки погасив всю суму заборгованості».

Очільниця юстиції Сумщини додала, що загалом на користь дітей регіону цьогоріч вже стягнуто 107 мільйонів гривень аліментів.

Нагадаємо, що за несплату аліментів понад 1 рік на боржника чекає штраф в розмірі 20% від суми заборгованості, понад 2 роки – 30% та більше ніж 3 роки – 50%.