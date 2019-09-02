Харківські борги наздогнали чоловіка на Сумщині Ініційований Міністерством юстиції закон #ЧужихДітейНеБуває вже понад рік працює задля відновлення економічних прав українських дітей, зокрема Сумщини. У свою чергу аліментники (під страхом санкцій чинного законодавства) намагаються не допускати накопичення заборгованості. Проте трапляються випадки, коли несумлінним батькам доводиться нагадувати про їх обов’язки, незважаючи на місцеперебування громадян.

Мешканець Тростянецького району вважав, що, покинувши родину у Харкові, він залишає там і всі обов’язки перед дитиною. Такий стан справ призвів до накопичення боргу по аліментах у розмірі 10 тисяч гривень. Проте заборгованість «наздогнала» чоловіка на Сумщині – отримавши від харківських колег необхідні документи, державні виконавці Тростянеччини звернули стягнення боргу на доходи неплатника. Завдяки цьому в стислий термін дівчинка Діана отримала від батька заборговані ним кошти та продовжила отримувати поточні аліменти в строк. До речі, в Сумській області завдяки важелям впливу чинного законодавства молоде покоління з початку 2019 року вже отримало понад 107 мільйонів гривень аліментів, зокрема у Тростянецькому районі – 4,9 мільйона.