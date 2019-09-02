Харківські борги наздогнали чоловіка на Сумщині

Мешканець Тростянецького району вважав, що, покинувши родину у Харкові, він залишає там і всі обов’язки перед дитиною. Такий стан справ призвів до накопичення боргу по аліментах у розмірі 10 тисяч гривень. Проте заборгованість «наздогнала» чоловіка на Сумщині – отримавши від харківських колег необхідні документи, державні виконавці Тростянеччини звернули стягнення боргу на доходи неплатника. Завдяки цьому в стислий термін дівчинка Діана отримала від батька заборговані ним кошти та продовжила отримувати поточні аліменти в строк.