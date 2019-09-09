Жителю Сумщини довелося сплатити 72 тисячі, щоб виїхати за кордон Ініційований Мін’юстом закон #ЧужихДітейНеБуває запровадив примусові заходи до злісних неплатників аліментів. Це – обмеження у праві виїзду неплатника за межі України, керування транспортними засобами, користування зброєю та полювання, а також економічні санкції у вигляді штрафів. Всі ці важелі впливу є дієвими та здебільшого спрацьовують окремо у кожному випадку.

На Шосткинщині чоловік тривалий час не сплачував своєму чаду аліменти, внаслідок чого утворився борг, сукупний розмір якого становив понад 72 тисячі гривень. Фахівці юстиції застосували до батька всі важелі впливу чинного законодавства, але саме заборона виїзду за кордон, підштовхнула містянина до рішучих дій. Так шосткинець спочатку перерахував частину боргу, але, зрозумівши, що обмеження зникають тільки після повного розрахунку, сплатив всю суму несплачених коштів.

Варто зазначити, що з початку 2019 року на Сумщині діти отримали 110 мільйонів гривень аліментів, зокрема понад 7 мільйонів – молоде покоління Шосткинського району.