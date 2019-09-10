Мешканець Сумщини накопичив капітал за рахунок дитячих коштів Заощаджені кошти завжди стануть у пригоді. Так, відкладена частина доходу дає змогу здійснити омріяну подорож, чи придбати бажану річ, але ні в якому разі не слід поповнювати скарбничку за рахунок потреб інших людей, тим паче дітей.

Батько Анатолій не бажав сплачувати аліменти, оскільки витрачати кошти на утримання своєї дитини йому було шкода. Маючі на банківському рахунку певну суму грошей, чоловік не поспішав знаходити роботу та планував задовольняти лише власні потреби. 12 тисяч гривень боргу, через які було накладено арешт на майно й кошти неплатника, а також встановлені тимчасові обмеження, чоловіка не хвилювали до тих пір, поки він не переконався, що державні виконавці «заморозили» його заощадження.

Мешканець Тростянеччини, зрозумівши, що його становище не покращиться, все ж таки вирішив розрахуватися з боргами. Вдалося це зробити завдяки сумі коштів, яка залишилася на банківському рахунку чоловіка. Так, вчасно несплачені аліменти стали приводом для небажаного знайомства із заходами примусу, що передбачені законом #ЧужихДітейНеБуває.