На рахунку мешканця Сумщини 2 покинуті родини та 2 боргу по аліментах Мешканець Глухівщини, покинувши одну родину, створив другу сім’ю. Проте навіть нові стосунки не пробудили у чоловіка відповідальність – він розлучився і з цією дружиною. Разом з тим містянин вважав, що залишає й фінансову підтримку дітей на обох колишніх дружин. Таке положення справ призвело до накопичення двох аліментних боргів.

Відновити справедливість та економічні права малечі взялися фахівці юстиції Сумщини. Державні виконавці наклали арешт на рахунки та майно неплатника, а також обмежили його у низці прав, зокрема у праві виїзду за кордон, що передбачає ініційований Міністерством юстиції України закон #ЧужихДітейНеБуває.

Саме цей вид примусових заходів вплинув на батька (адже той у справах виїжджав за кордон) та підштовхнув до рішучих дій.

Наразі глухівчанин повністю розрахувався з одним із боргів, сплативши понад 47 тисяч аліментних коштів. Щоб позбутися утиску свобод, батькові доведеться розрахуватися й з другою дитиною, адже тільки після погашення всіх заборгованостей, чоловік зможе поновити свої права та виїхати за межі України.