На рахунку мешканця Сумщини 2 покинуті родини та 2 боргу по аліментах

Відновити справедливість та економічні права малечі взялися фахівці юстиції Сумщини. Державні виконавці наклали арешт на рахунки та майно неплатника, а також обмежили його у низці прав, зокрема у праві виїзду за кордон, що передбачає ініційований Міністерством юстиції України закон #ЧужихДітейНеБуває.
Саме цей вид примусових заходів вплинув на батька (адже той у справах виїжджав за кордон) та підштовхнув до рішучих дій.
Наразі глухівчанин повністю розрахувався з одним із боргів, сплативши понад 47 тисяч аліментних коштів. Щоб позбутися утиску свобод, батькові доведеться розрахуватися й з другою дитиною, адже тільки після погашення всіх заборгованостей, чоловік зможе поновити свої права та виїхати за межі України.